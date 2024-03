Budowa zachodniej obwodnicy Mławy jeszcze w tym roku. Przetarg ogłoszony Alicja Śmiecińska 18.03.2024 20:22 Przetarg na zachodnią obwodnicę Mławy ogłoszony. Budowa prawie 9-kilometrowego odcinka ma się rozpocząć w tym roku - mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik. Inwestycja odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego i poprawi dojazd do dzielnicy przemysłowej.

Roboty drogowe (autor: ZDM)

Jest przetarg na zachodnią obwodnicy Mławy. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

- Powstanie osiem i pół kilometra po części zachodniej Mławy obwodnicy ze ścieżkami rowerowymi, z drogami serwisowymi. Myślę, że znakomicie to ułatwi również poruszanie się i bezpieczną podróż w tym obszarze - mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.



Co ważne, nad rzeką Seracz będzie wybudowany most.Oferty można składać do 22 kwietnia. Inwestycja odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego i poprawi dojazd do dzielnicy przemysłowej Mławy. Nową trasa przejechać będzie można najwcześniej za trzy lata.

