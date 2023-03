Trzeci wniosek miasta Mława o budowę tunelu na os. Wólka RDC 15.03.2023 17:24 Miasto Mława po raz trzeci składa wniosek o budowę tunelu na osiedlu Wólka. Podziemne przejście rozwiązałoby problem komunikacyjny mieszkańców przy ulicy Kościuszki.

Kiedy tunel na osiedlu Wólka w Mławie? (autor: Miasto Mława)

Jest szansa na budowę tunelu w Mławie na osiedlu Wólka. Przejście przez tory zostało zlikwidowane w 2016 roku, od tamtej pory piesi i rowerzyści muszą nadrabiać kilometry, by dostać się do centrum.

Miasto składa po raz trzeci wniosek o dofinasowanie do wojewody mazowieckiego o budowę tunelu pieszo-rowerowego.

– Mieszkańcy, zarówno piesi, jak i rowerzyści, chcieliby właśnie w tym miejscu przekraczać tory, żeby docierać do miasta i swoich domów. Przymierzamy się do złożenia, po raz kolejny, wniosku. Do trzech razy sztuka. Wniosek musimy złożyć do trzeciego kwietnia tego roku – mówi burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

Projekt jest już gotowy, są również pozwolenia na budowę.

Szacunkowy koszt inwestycji to 15 mln zł. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi latem tego roku.

