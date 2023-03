Medycyna na UTH w krajowej czołówce RDC 11.03.2023 15:22 Znakomity wynik radomskich studentów kierunku lekarskiego. Wszyscy zaliczyli wiosenne podejście do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Zdawali go jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego w trakcie szóstego roku studiów.

Sukces studentów medycyny z UTH (autor: UTH)

- Jesteśmy z nich dumni, ale nie obniżamy wymagań - zaznacza rzecznik Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Dariusz Trześniowski. - Do egzaminu podeszło 48 osób i wszystkie zdały z wynikiem pozytywnym. To sukces naprawdę na miarę całego kraju. Średnia też jest bardzo wysoka, nasi studenci są bardzo zmotywowani, a przecież to przyszli lekarze, od których kiedyś będzie zależało nasze zdrowie czy życie - dodaje.

Przyszli lekarze z Radomia uzyskali średnią lepszą niż studenci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

UTH znalazło się zaledwie 8 punktów za najlepszą pod tym względem uczelnią - Collegium Medicum z Bydgoszczy.

