Żurawie Powiatu Grodziskiego 2024. Dziś gala wręczenia nagród RDC 31.01.2025 13:41 Dziś w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się VI Gala Aktywności Lokalnej, podczas której nagrodzeni Żurawiami Powiatu Grodziskiego zostaną lokalni liderzy, wolontariusze, organizacje i firmy zaangażowane społecznie. W ramach nagrody specjalnie powołana do tego kapituła, opierając się na nadesłanych zgłoszeniach, własnej wiedzy doświadczeniach przyzna nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach.

Daniel Prędkopowicz (autor: RDC)

Dziś zostaną przyznane Żurawie Powiatu Grodziskiego 2024 w ramach VI Gali Aktywności Lokalnej. To nagrody Stowarzyszenia Europa i My. Mają one na celu promocję aktywności obywatelskiej, docenienie lokalnych liderów i organizacji, a także nagłaśnianie postaw społecznych.

Posłuchaj podcastu | VI Gala Aktywności Lokalnej – Żurawie Powiatu Grodziskiego 2024

- To jest społecznik roku, wolontariusz, organizacja pozarządowa, firma przyjazna społeczności lokalnej. Bardzo nam zależy na tym, żeby też biznes tutaj wyróżniać, a także wydarzenie społeczne - mówił w Polskim Radiu RDC Daniel Prędkopowicz ze stowarzyszenia.

Jak dodał, żuraw uosabia wiele cech, które można przypisać lokalnym liderom.

- To symbol z jednej strony właśnie nadziei, szczęścia, trochę budzącej się wiosny za chwilę, ale także od niepamiętnych czasów symbol uwieczniany w sztuce, na obrazach, rzeźbach, ceramice, w opowiadaniach, wierszach czy także w przysłowiach - tłumaczył.

W kapitule nagrody zasiadają przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji społecznych. Początek gali o 17:00.

Organizowana w grudniu gala ma charakter bardzo uroczysty. W programie poza wręczeniem nagród znajdują się występy artystyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

