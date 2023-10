Wiewiórki zakopują orzechy, futrzaki zmieniają sierść. Przygotowania zwierząt na zimę ruszyły Beata Głozak 15.10.2023 09:12 Myszy wciskają się do domów, pies zmienia sierść, a chomik chomikuje jeszcze więcej jedzenia – to znaki, że zima coraz bliżej. Jedną z najbardziej widocznych oznak nowej pory roku u zwierząt jest zmiana okrywy – mówi adiunkt w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu w Siedlcach Dorota Kołodziejczyk.

Przygotowania do zimy (autor: Pixabay)

Zima zbliża się na Mazowsze wielkimi krokami, choć w powietrzu nadal czuć jesień. Jak rozpoznać pierwsze oznaki okresu zimowego? Wystarczy obserwować zwierzęta. Najbardziej charakterystyczna jest zmiana okrywy.

– Obserwujemy to u wszystkich zwierząt futerkowych, również u ptaków, a także u naszych domowych zwierzaków, czyli psów, kotów, chomików, świnek morskich czy szynszyli. Te wszystkie zwierzątka przyodziewają trochę grubszą okrywę na okres zimy – mówi adiunkt w Instytucie Zootechniki i Rybactwa Uniwersytetu w Siedlcach Dorota Kołodziejczyk.

Nikogo nie powinny zaskoczyć również wciskające się teraz do naszych domów i mieszkań myszy.

– Niektóre ze zwierząt, które muszą się gdzieś schronić, szukają sobie dogodnego miejsca, ciepłego i bezpiecznego, żeby mogły tam przetrwać ten trudny okres zimowy – zauważa Kołodziejczyk.

Natury nie oszuka także udomowiony chomik. Mimo że to my zapewniamy mu pokarm, on same też próbuje o siebie zadbać na zimę.

– Będzie chomikował pokarm w okresie zimowym o wiele częściej i więcej w swoim domku. Wiewiórki na przykład zakopują żołędzie i orzechy w licznych kryjówkach – dodaje Kołodziejczyk.

A najpopularniejszym sposobem na radzenie sobie z nadchodzącym zimnem jest … migracja. To typowe dla ptaków. Bociany już od tygodni wygrzewają się w ciepłych krajach, a teraz można zaobserwować odlatujące gęsi.

Czytaj też: Znamy najlepszych snajperów w Polsce. Brygada z Mazowsza na podium