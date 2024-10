„Mamy 200-procentowe obłożenie”. Eksperci o zdrowiu psychicznym dzieci Miłosz Kuter 07.10.2024 15:46 Dzieci z problemami psychicznymi jest za dużo, na oddziale mamy 200-procentowe obłożenie - mówi Natasza Żurowska, psycholog w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis. Jak alarmują eksperci, funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym i rodzinnym z roku na rok jest coraz cięższe, również pod względem zdrowia psychicznego.

W Warszawie odbyło się drugie Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego. Lekarze, specjaliści i samorządowcy rozmawiali o tym, jak wspierać zdrowie i rozwój psychospołeczny dzieci. Jak mówili eksperci, dzieci z problemami psychicznymi jest dużo.

- Widać to miedzy innymi po obłożeniu na naszym oddziale - wskazała Natasza Żurowska, psycholog w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis. - Cały czas jest za dużo tych dzieci. Mamy średnio 200 procent obłożenia na oddziale i to się nie zmniejsza. Myślę, że to falami tak przychodzi, natomiast niestety tych dzieci jest zdecydowanie za dużo. Średnio mamy tak około 35 dzieci na oddziale. Oddział jest na 22 łóżka - mówiła.



W kontekście zdrowia psychicznego ważna jest także świadomość problemu i sposobów, w jakich możemy sobie z nim radzić.

- Nasze społeczeństwo wciąż ma braki w tym zagadnieniu - mówiła dr. n.med. Lidia Popek z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. - Nasza wiedza na temat zdrowia psychicznego powinna się pogłębiać i powinniśmy zastanawiać się nad dziećmi, jeśli na coś związanego ze swoim nastrojem, samopoczuciem, ze swoimi problemami, które z perspektywy dorosłego mogą wydawać się może banalne, ale z perspektywy dziecka nie - tłumaczyła.



Ważną rolę w kwestii edukacyjnych w tym temacie odgrywa także samorząd Mazowsza.

- Tutaj jest szereg działań finansowanych przez samorząd województwa, tak aby wspierać i podmioty, które tutaj realizują zadania niezwykle ważne, i razem też budujemy dobrostan dzieci i młodzieży - mówiła wicemarszałek województwa Anna Brzezińska.

Organizatorem drugiego Mazowieckiego Forum Zdrowia Psychicznego jest samorząd województwa mazowieckiego.

