Przypomnienie lub wniosek o ukaranie rodzica? Sanepidy ponaglają ws. obowiązkowych szczepień

Ponad 2300 pism przypominających o zaległych szczepieniach wysłano do rodziców i opiekunów dzieci na Mazowszu od początku roku do końca września. Ponadto w 62 przypadkach wystosowano do wojewody mazowieckiego wnioski o egzekucję obowiązkowego szczepienia. — Jeżeli dobrowolne działania nie przynoszą skutku, to przechodzimy do działań administracyjnych, czyli wystawienia wniosków o ukaranie rodziców — mówi Marlena Skorupka-Dziedzic z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.