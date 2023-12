Zadbają o zdrowie psychiczne niemowląt. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zostanie rozbudowane RDC 06.12.2023 21:31 To będzie pierwszy w Polsce ośrodek zdrowia psychicznego małego dziecka. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zostanie rozbudowane. Nowy budynek zostanie w pełni przystosowany do diagnozowania i terapii niemowląt.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zostanie rozbudowane (autor: MAZOVIA)

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie będzie rozbudowane. Część nowego budynku zostanie w pełni dostosowana do diagnozowania i terapii niemowląt. Jest to szczególnie ważne, bo szpital stara się o utworzenie ośrodka zdrowia psychicznego małego dziecka. To może być pierwsza taka placówka w Polsce.

- Terapia od najmłodszego wieku to ważny, chociaż niestety bardzo często pomijany temat - mówi dr. Lidia Popek, kierownik oddziału psychiatrycznego dla dzieci w szpitalu w Józefowie. - W każdym wieku człowiek może mieć problemy ze zdrowiem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Również niemowlęta mają te problemy. Warunki, które widzimy na planach tego nowego obiektu, zdecydowanie zmienią pobyt pacjentów w oddziale psychiatrycznym. Nareszcie dojdzie do takiego poziomu, o którym marzyłam - wyjaśnia.



- Psychiatra dzieci była przez wiele lat zaniedbywana - mówi przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej w Sejmiku Mazowsza Krzysztof Strzałkowski. - Dzisiejszy projekt jest szansą na zbudowanie takiego wzorcowego, innowacyjnego ośrodka psychiatrii niemowląt i dzieci młodszych, bo im wcześniej zaczniemy diagnozować, im wcześniej zaczniemy pomagać rodzicom dzieci, które zdradzają objawy, które już można na bardzo wczesnym etapie rozwoju dziecka znaleźć, tym efektywniej będziemy dzieci leczyć - tłumaczy.



Samorząd Mazowsza przeznaczył inwestycję blisko 190 mln złotych.

