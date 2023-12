Będzie apelacja? Mławski szpital musi wypłacić 13 pielęgniarkom po 20 tys. zł Alicja Śmiecińska 05.12.2023 21:49 Dyrektor mławskiego szpitala nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku dotyczącego uznania kwalifikacji pielęgniarek i ich podwyżek. 13 z 32 z nich wygrało w tej sprawie w sądzie. Szpital musi wypłacić po około 20 tys zł każdej z kobiet.

Możliwa apelacja ws. podwyżek 13 pielęgniarek ze szpitala w Mławie. Sąd uznał, że lecznica musi wypłacić im po 20 tys. zł, ponieważ niesłusznie ich kwalifikacje nie zostały uznane przez placówkę.

- Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku - mówi dyrektor mławskiego szpitala Waldemar Rybak. - W uzasadnieniu są pewne punkty, które są również moim zdaniem korzystne dla szpitala, więc będziemy bardzo poważnie się zastanawiać nad tym, czy będziemy składać apelacje czy zostawić to tak, jak jest. W części ten wyrok ma rygor natychmiastowej wykonalności i tę część zamierzamy wykonać tak, jak jest nakaz, czyli natychmiast - tłumaczy.





Pielęgniarki liczą na szybką wypłatę zaległych wynagrodzeń .

- Czekamy na pieniądze za pracę od lipca ubiegłego roku - mówi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i położnych Regionu Mazowsza Zofia Czyż. - Jest mi niezmiernie miło, że sąd wydał taki wyrok, ale jest nam smutno z jednego powodu - że my musimy poprzez salę sądową dochodzić swoich praw. Pracodawca nie uznaje kwalifikacji, które zostały wydane zgodnie z ustawą. To jest krzywdzące, że jest przepis o randze ustawy i można go było interpretować dowolnie - dodaje.





Spór o uznanie kwalifikacji

Pielęgniarki ze szpitala w Mławie walczyły w sądzie o uznanie kwalifikacji. Dyrekcja placówki ich nie uznała, dlatego pielęgniarki nie otrzymały gwarantowanych podwyżek. Różnica w miesięcznych zarobkach, gdyby dyrektor szpitala uwzględnił kwalifikacje, czyli wyższe wykształcenie pielęgniarki, to około dwóch tysięcy złotych.

– Ich pracodawca nie uznaje im uznawanego dotychczas wykształcenia – mówiła w lutym tego roku Zofia Czyż.

Z kolei dyrektor szpitala w Mławie uważał, że zamieszaniu winne są przepisy. – Należy podwyższyć wynagrodzenia pracownikom według kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach. Pielęgniarki zaś interpretują to inaczej, twierdząc, że chcą podwyżek według kwalifikacji posiadanych – tłumaczył.

Podobna sytuacja jest w Grójcu - tam również pielęgniarki wygrały proces o zaległe wynagrodzenie.

