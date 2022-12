"Żadna Pani Selenko". Awantura radnych na miejskiej sesji w Sochaczewie Cyryl Skiba 09.12.2022 15:35 Do awantury radnych doszło na miejskiej sesji w Sochaczewie. 29 listopada zamiast rozmawiać o sprawach ważnych dla gminy, poświęcili kilkanaście minut na dyskusje. Upominali się wzajemnie na temat sposobu zwracania się do siebie.

„Żadna Pani Selenko, to Pani radna Selena Majcher” - mówił przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek do radnego Roberta Błaszczyka.



Przewodniczącym Rady Miasta Sochaczew jest Sylwester Kaczmarek z Prawa i Sprawiedliwości. Zapytaliśmy go o stanowisko.

- Jestem absolutnie za tym, żeby mieszkańców przeprosić. Ja ze swojej strony przepraszam, ale nie ja wywołuję te awantury - powiedział.







Bezpartyjny radny, Robert Błaszczyk - drugi z uczestników słownej przepychanki - nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Wielokrotnie próbowaliśmy odwołać z funkcji przewodniczącego - podkreślił. - To, co się stało na ostatniej sesji rady miasta, nie jest dla nas specjalnym zaskoczeniem. My się zachowujemy bardzo grzecznie i inteligentnie. Ze swojej strony uważam, że nie zrobiłem niczego, czego mógłbym się wstydzić - powiedział.





Kolejne posiedzenie rady miejskiej w Sochaczewie 16 grudnia.

