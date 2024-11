Nawet 8 lat więzienia za wypadek na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.11.2024 11:54 Kierowca ciężarówki, który doprowadził do zderzenia z pociągiem IC na przejeździe kolejowym w Nowej Suchej, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do zderzenia z pociągiem doszło we wtorek. Z monitoringu, który udostępniły PKP PLK, widać jak ciężarówka wjeżdża na tory na czerwonym świetle.

Ciężarówka wjechał pod pociąg osobowy w miejscowości Nowa Sucha (autor: Policja Mazowsze)

Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki, który doprowadził do zderzenia z pociągiem IC na przejeździe kolejowym w Nowej Suchej. Do zderzenia z pociągiem doszło we wtorek. Z monitoringu, który udostępniły PKP PLK, widać jak ciężarówka wjeżdża na tory na czerwonym świetle. Kierowca panikuje po zamknięciu rogatek, wychodzi z samochodu i macha w kierunku rozpędzonego IC.

- Kierowca tego samochodu ciężarowego usłyszał zarzut z artykułu 174, paragraf pierwszy, czyli w typie umyślnym sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.





Jak dodaje prokurator, podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu.

- Złożył wyjaśnienia częściowo zbieżne z ustalonym w sprawie materiałem dowodowym. Prokurator zastosował wobec tego podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i nakazu informowania o zamiarze miejsca zmiany pobytu - wskazuje.

Kierowca zapłaci za szkody?

Kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku na przejeździe kolejowym, zostanie również obciążony kosztami za uszkodzenie infrastruktury, taboru oraz za akcję ratunkową. Te mogą wynieść nawet 12 mln zł.

PKP PLK opublikowały filmik, na którym widać, jak kierowca ciężarówki popełnia błąd za błędem: wjeżdża na przejazd mimo czerwonego światła, wyłamuje rogatkę i zatrzymuje się na torach.

– Kary będą na pewno dotkliwe i odczuwalne, ale one są konieczne. Siedmioro rannych pasażerów, straty infrastruktury kolejowej szacowane na 2 miliony złotych, a taboru na około 10 milionów. Wielogodzinna blokada magistrali E20 i opóźnienie ponad 200 pociągów na 3,5 tysiąca minut. To są skutki wjechania wczoraj na tory przez kierowcę ciężarówki w Nowej Suchej – mówi rzeczniczka PKP PLK Rusłana Krzemińska.

Śledztwo w sprawie wypadku ma prowadzić Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie.

– Rozważany jest przez prokuratora rejonowego w Sochaczewie czyn z artykułu 174, czyli sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, czyn ten zagrożony z karą pozbawionej wolności do lat 8 – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Będą z nim wykonywane czynności. Zarówno on, jak i maszynista byli trzeźwi.

Do zdarzenia doszło we wtorek 26 listopada ok. godz. 12:30. Ciężarówka wjechała pod pociąg IC, którym jechało 125 osób.

Ze statystyk PLK S.A. wynika, że 99 proc. wszystkich wypadków na przejazdach powstaje z winy kierowców a 1/3 tych zdarzeń powodują kierowcy zawodowi.

Pięć żelaznych zasad pozwoli bezpiecznie pokonać przejazd:

kiedy zbliżasz się do przejazdu, zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność;

zawsze zatrzymuj się przed znakiem STOP lub migającym czerwonym światłem;

gdy rogatki zamknęły się lub nawet dopiero opadają – nigdy nie próbuj ich omijać. Poczekaj, aż znowu będą w pełni podniesione, a sygnalizator się wyłączy – dopiero wtedy kontynuuj jazdę;

nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie masz możliwości zjazdu z drugiej strony;

jeśli jesteś zagrożony na przejeździe lub jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji – skorzystaj z Żółtej Naklejki PLK.

