Woda w gminie Mordy warunkowo przydatna do spożycia. Co to oznacza? Beata Głozak 23.09.2024 16:42 Woda w gminie Mordy jest zdatna do spożycia, ale tylko po uprzednim przegotowaniu. W piątek siedlecki sanepid wydał zakaz korzystania z wody, po tym, jak w jednym z ujęć wykrył bakterię kałową. W ostatnich próbkach już jej nie było, ale pozostały nieznaczne ilości bakterii coli. — Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, do mycia warzyw i owoców pożywanych na surowo, do mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt — mówi burmistrz miasta i gminy Mordy Łukasz Wawryniuk

Co z wodą w gminie Mordy? (autor: Pixabay)

Mieszkańcy miasta i gminy Mordy mogą korzystać z wody w sieci, ale po uprzednim przegotowaniu.

Burmistrz miasta i gminy Mordy Łukasz Wawryniuk informuje, że stacja sanitarno- epidemiologiczna stwierdziła warunkową zdatność wody do spożycia.

— To znaczy, że woda jest przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu, tak do dwóch minut. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, do mycia warzyw i owoców pożywanych na surowo, do mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt — mówi Wawryniuk.

W piątek siedlecki sanepid wydał zakaz korzystania z wody, po tym, jak w jednym z ujęć wykrył bakterię kałową.

W ostatnich próbkach już jej nie było, ale pozostały nieznaczne ilości bakterii coli. Samorząd przepłukuje teraz sieć, a jutro do badań będą pobrane kolejne próbki.

Czytaj też: Jest odpowiedź marszałka Mazowsza na petycję ws. połączenia kolejowego z Płońska do Warszawy