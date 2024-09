Jest odpowiedź marszałka Mazowsza na petycję ws. połączenia kolejowego z Płońska do Warszawy RDC 23.09.2024 10:33 Żeby mówić o połączeniu kolejowym Płońska z Warszawą, najpierw muszą być ostateczne decyzje zakresu CPK - tak marszałek Mazowsza Adam Struzik odpowiada na petycję, która dotarła do Urzędu Marszałkowskiego. Jej autorami są członkowie Oddolnej Inicjatywy Młodych Płońsk, ale to sprawa ważna również dla mieszkańców. Jak mówią, połączenie kolejowe jest dla nich bezcenne.

Tory kolejowe/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Marszałek Mazowsza Adam Struzik odpowiada na petycję w sprawie połączenia kolejowego z Płońska do Warszawy.

- Pracujemy nad nią po to, żeby to było, że tak powiem, sprawne połączenie, to powinniśmy zbudować, wrócić do tego pomysłu Modlin - Płock. No ale mówię, muszą być ostateczne decyzje dotyczące zakresu CPK - mówi.



Podpisy pod petycją zbiera Oddolna Inicjatywa Młodych Płońsk. Obecnie, żeby dostać się z Płońska do stolicy, trzeba obecnie poświęcić dwie godziny. Powodem jest remont DK 7 .

- Połączenie kolejowe jest dla nas bezcenne - usłyszała nasza reporterka Alicja Śmiecińska od mieszkańców.



Ponad 2-godzinna trasa

Jak tłumaczy Julia Banaszewska z grupy Oddolna Inicjatywa Młodych Płońsk, z powodu remontu drogi krajowej nr 7, trasa z Płońska do Warszawy wydłużyła się do ponad 2 godzin. Alternatywą jest kolej. Jednak żeby dostać się stolicy, trzeba przesiadać się w Nasielsku.

– Jest bus zastępczy. Dużo osób po prostu, żeby dotrzeć do Warszawy do pracy, dojeżdża właśnie do Świercz czy do Nasielska na pociąg własnym samochodem i dopiero potem przesiada się w pociąg i jedzie do Warszawy – mówi Banaszewska.

Zdaniem Banaszewskiej, nawet jak będzie nowa trasa ekspresowa, to z kolei i tak skorzystają mieszkańcy.

– Nawet jak ta autostrada będzie zrobiona, to i tak połączenie kolejowe będzie konkurencyjne. Możliwe, że będzie właśnie szybsze i wygodniejsze do połączeń na co dzień – tłumaczy.

Pod petycją do Marszałka Województwa Mazowieckiego podpisało się ponad 300 osób.

