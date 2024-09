Mają dość stania w korkach, więc apelują o kolej. Mieszkańcy Płońska ruszyli z petycją Alicja Śmiecińska 19.09.2024 22:09 Mieszkańcy Płońska chcą bezpośredniego połączenia kolejowego do Warszawy. W tej sprawie zbierają podpisy pod petycją, która ma trafić do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Obecnie, żeby dostać się z Płońska do stolicy, trzeba poświęcić ponad dwie godziny. Powodem jest remont DK 7. — Połączenie kolejowe jest dla nas bezcenne — usłyszała nasza reporterka od mieszkańców.

Mieszkańcy Płońska apelują o kolej (autor: Rafal Konkolewski, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Mieszkańcy Płońska z grupy Oddolna Inicjatywa Młodych Płońsk zbierają podpisy pod petycją o utworzenie bezpośredniego połączenia kolejowego między Płońskiem a Warszawą. Ma ona trafić do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

– Dojazd do Warszawy jest fatalny – usłyszała od mieszkańców nasza reporterka.

Jak tłumaczy Julia Banaszewska z grupy Oddolna Inicjatywa Młodych Płońsk, z powodu remontu drogi krajowej nr 7, trasa z Płońska do Warszawy wydłużyła się do ponad 2 godzin. Alternatywą jest kolej. Jednak żeby dostać się stolicy, trzeba przesiadać się w Nasielsku.

– Jest bus zastępczy. Dużo osób po prostu, żeby dotrzeć do Warszawy do pracy, dojeżdża właśnie do Świercz czy do Nasielska na pociąg własnym samochodem i dopiero potem przesiada się w pociąg i jedzie do Warszawy – mówi Banaszewska.

Zdaniem Banaszewskiej, nawet jak będzie nowa trasa ekspresowa, to z kolei i tak skorzystają mieszkańcy.

– Nawet jak ta autostrada będzie zrobiona, to i tak połączenie kolejowe będzie konkurencyjne. Możliwe, że będzie właśnie szybsze i wygodniejsze do połączeń na co dzień – tłumaczy.

Pod petycją do Marszałka Województwa Mazowieckiego podpisało się ponad 220 osób. Podpisy można składać na stronie internetowej www.petycjeonline.com.

