Woda w gminie Mordy nie nadaje się do spożycia. Wykryto enterokoki RDC 21.09.2024 11:47 Woda z sieci wodociągowej w gminie Mordy na Mazowszu nie nadaje się ani do spożycia, ani do higieny osobistej. W jednej z dwóch próbek wody dostarczanej przez stację uzdatniania w Czepielinie wykryto enterokoki.

Woda w gminie Mordy nie nadaje się do picia (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Woda w gminie Mordy nie nadaje się do spożycia — informuje sanepid. W jednej z dwóch próbek wody dostarczanej przez stację uzdatniania w Czepielinie wykryto enterokoki.

Burmistrz miasta i gminy Mordy Łukasz Wawryniuk powiedział, że stacja zaopatruje w wodę całą gminę oraz kilka gospodarstw z sąsiednich gmin Paprotnia i Zbuczyn.

— Pracownicy siedleckiego sanepidu poprali do badań próbki wody z dwóch punktów — z pomieszczenia socjalnego gminy i spółki komunalnej oraz z łazienki ze Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkiej. Sanepid wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez sanepid — przekazał burmistrz.

„Zachowajmy środki ostrożności”

Do wszystkich miejscowości gminy dowieziono wodę butelkowaną. Woda jest rozdawana w Mordach przy strażnicy OSP — do południa lub do wyczerpania zapasów.

— Zamówiliśmy duży tir z wodą pitną dla mieszkańców miasta i gminy Mordy, oraz miejscowości sąsiednich gmin, które też nasza stacja uzdatniania wody Czepielinie zaopatruje w wodę. Aktualnie trwają prace, które mają na celu przywrócenie jakości wody spełniającej zalecane wymagania. Zachowajmy spokój, ale zachowajmy wszelkie też możliwe środki ostrożności — podkreślił Wawryniuk.

Rano pobrano kolejne próbki wody do badań. Wyniki powinny być znane na początku przyszłego tygodnia. Do tej pory mieszkańcy Gminy Mordy muszą korzystać z wody butelkowanej. W Gminie Mordy mieszka około 6 400 osób.

Czytaj też: 10 tys. drzew zniszczonych. Nadleśnictwo Kozienice apeluje o niewchodzenie do lasów