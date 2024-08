Ruch pociągów WKD po dwóch torach na odcinku Komorów – Michałowice zostanie przywrócony [KIEDY?] RDC 11.08.2024 09:14 Od 15 sierpnia w związku z zakończeniem przebudowy peronów na stacji Reguły przywrócony zostaje ruch pociągów WKD po obydwu torach na odcinku Komorów – Michałowice. Zlikwidowana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Do końca miesiąca kontynuowane będzie całodobowe wyłączenie z ruchu toru nr 2 linii WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona.

Zmiany kolejowe na Mazowszu (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że utrzymanie wyłączenia toru nr 2 linii WKD w rejonie stacji Warszawa Zachodnia odbędzie się na podstawie wystąpienia inwestora oraz wykonawcy robót budowlanych z uwagi na konieczność modyfikacji harmonogramu, w tym technologii realizacji prac dla wykonania obiektów infrastruktury zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie toru WKD.

Pociągi WKD pomiędzy przystankiem Warszawa Reduta Ordona i stacją Warszawa Śródmieście WKD pojadą jak dotychczas w obydwu kierunkach po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego).

Przywrócenie ruchu po obydwu torach linii WKD w rejonie stacji Warszawa Zachodnia jest planowane od soboty, 31 sierpnia.

WKD i zmiany na Grodzisk Mazowiecki

Częstotliwość kursowania pociągów WKD we wszystkie dni do piątku, 30 sierpnia włącznie, na tym odcinku wyniesie co 30 minut. W ramach specjalnej organizacji ruchu zwiększona zostanie liczba bezpośrednich połączeń pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą.

Wszystkie pociągi dojeżdżające oraz wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z przystanku Milanówek Grudów będą realizowane na relacji z/do stacji Komorów, gdzie trzeba będzie przesiąść do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą z czasem oczekiwania wynoszącym 10 minut.

Do dnia 30 sierpnia utrzymane zostanie honorowanie biletów okresowych WKD we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich kursujących pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a stacją Warszawa Śródmieście.

„Podróżni korzystający z przejazdów pociągami uruchamianymi przez KM zobowiązani są do podróżowania nimi na podstawie ważnego biletu okresowego WKD. W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących w KM” – wyjaśniła WKD.

Honorowanie biletów WKD

Od 15 sierpnia przestaje obowiązywać honorowanie biletów WKD w środkach transportu kolejowego lub autobusowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Rozkład jazdy pociągów od 15 do 30 sierpnia obowiązuje we wszystkie dni tygodnia bez podziału na dni powszednie oraz soboty, niedziele, święta.

„Wszystkie prace wykończeniowe w obrębie nowych peronów w Regułach (w tym m.in. montaż nowych elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej) powinny ulec zakończeniu do przełomu września i października br. W związku z powyższym wszystkich podróżnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na nośnikach informacyjnych” – zaapelowała WKD.

Czytaj też: Zamknięcie niebezpiecznego przejazdu kolejowego w Ołtarzewie odroczone