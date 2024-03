W środę protest rolników, sparaliżują Mazowsze. Blokady w ponad 20 miejscach RDC 18.03.2024 17:26 Ponad 20 rolniczych blokad na Mazowszu w tę środę. Protestujący od 7 do 19, a w niektórych miejscach na minimum dobę, zablokują drogi. Blokada zapowiedziane są m.in. w Zakręcie, Nieporęcie, Drobinie, Grójcu, Łosicach, Tonkielach czy Zwoleniu. Rolnicy żądają całkowitej likwidacji unijnego Zielonego Ładu i ograniczenia napływu żywności ze Wschodu.

Protest rolników (autor: RDC)

Rolnicy protestowali będą w środę na Mazowszu. Żądają całkowitej likwidacji unijnego Zielonego Ładu i ograniczenia napływu żywności ze Wschodu.

- Mamy nadwyżkę zboża krajowego, tu jest też potrzebny skup interwencyjny - mówi Marek Boruc z mazowieckiego oddziału „Solidarności” rolników indywidualnych. - Ktoś w ramach pomocy krajom w Afryce, bo wręcz nawet może wydać się to śmieszne, ale dzisiaj zatopienie tego zboża w Bałtyku, przyniesie nam wymierne korzyści w postaci odłowu ryb dobrze wykarmionych, a jeszcze bardziej skup interwencyjny przez państwo z przeznaczeniem na cele energetyczne - tłumaczy.



Na problem nadwyżki zboża uwagę zwraca także rolnicze OPZZ. Jak mówi przewodniczący Sławomir Izdebski, w przyszłym tygodniu organizacja planuje spotkanie producentów żywności.

- Począwszy od producentów zbóż, skończywszy na punktach, które kupują od nas towary, czyli firmy, producenci mleka, drobiu, trzody chlewnej, żeby wszyscy zasiedli do jednego stołu, dlatego wyszliśmy z propozycją, żeby ogłosić pod koniec przyszłego tygodnia Narodowy Program Rozwoju Hodowli Zwierząt w Polsce. Trzeba zwiększać liczebność konsumentów tego zboża - wskazuje.



Utrudnienia koło Warszawy

W stolicy blokadę zapowiedziano na trasie S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Kolejne blokady zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławowie Pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają się odbyć również na autostradzie A2, jedna z nich na wysokości Góraszki, druga przed miejscowością Stary Konik.

Protest w powiecie radomskim

W związku z protestem rolników, kierowcy w regionie radomskim w środę muszą się przygotować na duże utrudnienia.

- O 10 równocześnie zablokujemy przynajmniej cztery ronda, czyli Warszawskie, to na Kozienice, Zwoleń, na Skaryszew, na Rzeszów i Maratońska - Kielce. Później jedziemy wszyscy na aleje Solidarności - mówi Tomasz Świtka z „Solidarności” rolników Indywidualnych.



Z Ustronia ponad sto ciągników ruszy do miasta. Rolnicy blokować będą również Grójec i Zwoleń

- Zwoleń będzie stał, zablokowane będzie miasto w środku. Nie będzie przejazdu ani do Puław, ani do Warszawy, ani do Lipska, ani do Radomia - dodaje Świtka.

Utrudnienia w Sierpcu

Od środy nieprzejezdna będzie też krajowa „10” w Sierpcu. Od 6.00 na 48 godzin rolnicy zablokują oba pasy na ulicy Kościuszki na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Rypińską.

- Spodziewamy się kilkuset protestujących - zapowiada Rafał Załęski, szef „Solidarności” rolników indywidualnych w pow. sierpeckim. - Będą rolnicy z powiatu płockiego, sierpeckiego, ościennych, bo mamy też zgłoszenia z żuromińskiego, częściowo z lipińskiego, więc powinno być 150-200 ciągników. 300-400 osób powinno się pojawić w ciągu tych 48 godzin, bo protest będzie trwał 48 godzin - tłumaczy.



Rolnicy planują zakończyć blokadę w piątek o 6.00 rano. Organizatorzy strajku zapowiadają, że będą przepuszczali karetki pogotowia, samochody policji i straży pożarnej.

Blokada koło Ciechanowa

Całkowita blokada zapowiedziana jest też na DK 60 od Makowa Mazowieckiego do Ciechanowa.

- Zablokowane zostaną również ronda w Ciechanowie, Przasnyszu i Grudusku - mówi koordynator protestu Rafał Niestępski. - Blokada trasy nr 60, czyli od Makowa Mazowieckiego do Ciechanowa. Praktycznie trasa będzie nieprzejezdna. Protest zaczyna się o godzinie 7 i będzie trwał do godziny 19. W samym mieście Przasnysz będą zablokowane trzy ronda, będzie na pewno też protest w Chorzelach, blokada trzech rond w Ciechanowie - dodaje.



Komisja Europejska po rozmowach z przedstawicielami m. in. polskiego rządu już zapowiedziała odejście od niektórych zapisów Zielonego Ładu, dotyczących choćby obowiązku ugorowania ziem. Rolnicy oczekują jednak pisemnych ustaw, a nie deklaracji.

Czytaj też: Para sokołów wędrownych gniazdujących w Orlenie ponownie oczekuje potomstwa