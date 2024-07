Upał i gwałtowne burze. Podwójne ostrzeżenia II stopnia na Mazowszu RDC 16.07.2024 08:09 Na termometrach nawet 33 stopnie Celsjusza, a od 13:00 możliwe gwałtowne burze. Instytut Meteorologii utrzymał ostrzeżenia przed upałem na Mazowszu, a także wprowadził burzowy alert II stopnia dla całego regionu. Synoptycy przewidują ulewne deszcze i porywy wiatru do 110 km/h.

Burze na Mazowszu (autor: RDC)

To kolejny dzień z wysokimi temperaturami w Polsce - słupki rtęci na Mazowszu pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. W niemal całym kraju mogą wystąpić burze, które w ciągu dnia mogą przybierać na sile. Mogą im towarzyszyć opady gradu i silny wiatr.

W naszym regionie IMGW wprowadziło alerty II stopnia. Od wczoraj obowiązuje ostrzeżenie przed upałem, a o 13:00 dołączy do niego alert przed burzą. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie może być podniesione na wyższy stopień” - czytamy w komunikacie.

⛈️Silniejszy rozwój konwekcji nastąpi w godzinach około południowych w części centralnej i wschodniej kraju.

🌩️Burzom tym towarzyszyć będą krótkotrwałe nawalne opady deszczu, przeważnie o wydajności rzędu 35-50 mm, lokalnie ok. 60 mm.

💨Porywy wiatru do 95-110 km/h.#burza pic.twitter.com/oNb4taCUmv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 16, 2024

Jak się zachować podczas burzy?

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

2. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

4. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

5. Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

6. Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

7. Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

Chwilowa bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

1. Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

2. Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

3. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

4. Wyjdźmy natychmiast z wody.

5. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

1. Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

2. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

