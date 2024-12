„Twoje Mazowsze” z wizytą w Nasielsku. O czym dziś w specjalnej audycji Piotra Łosia? Marta Hernik 07.12.2024 06:12 W Polskim Radiu RDC kontynuujemy nasze podróże po perełkach naszego województwa. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do Nasielska. Miasto odwiedzi Piotr Łoś, który porozmawia z wyjątkowymi gośćmi - burmistrzem, historykami czy nawet z ekspertem od spadochroniarstwa. Zapraszamy od godz. 10 do 14.

Twoje Mazowsze (autor: RDC)

„Twoje Mazowsze” dzisiaj w Nasielsku. Tam jedziemy z naszym mobilnym studiem, a gospodarzem programu jak zawsze będzie Piotr Łoś.

- Nasielsk jest takim typowym mazowieckim miastem położonym 50 km na północ od Warszawy, nad rzeką Nasielną w dawnej ziemi zakroczymskiej historycznego Mazowsza. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się w tzw. falsyfikacie mogileńskim wystawionym przez króla Bolesława Szczodrego dla wielkopolskiego opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie - mówi Piotr Łoś.



Dokument ten datuje się na 1065 rok.

Pod Nasielskiem w XX wieku rozegrała się ważna bitwa.

- Warto też powiedzieć o tym, że w roku 1920 we wsi Borkowo pod Nasielskiem odbyła się bitwa. Dowodził w niej generał Władysław Sikorski, która była bitwą zwycięską i oczywiście odcinała bolszewików coraz bardziej od Warszawy. Była to jedna z ważniejszych bitew na tym terenie, zresztą jest o niej wzmianka na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie - wskazuje gospodarz programu.



A co dzisiaj w programie?

- Porozmawiamy z burmistrzem Nasielska o bieżących sprawach miasta, ale także o takiej ciekawej inicjatywie, czyli czymś w rodzaju budżetu obywatelskiego i w ramach tego działania ciekawe projekty zostały zrealizowane i również ciekawe są planowane na 2025 rok, więc o tym będzie także mowa. Spotkamy się z trzema historykami, bo historia dla mieszkańców Nasielska jest ważna - mówi Łoś.





Na program zapraszamy w godz. 10 - 14.

PLAN PROGRAMU

10.10 Radosław Kasiak, burmistrz Nasielska (współpraca gminy z województwem, inwestycje, zmiany zachodzące w gminie)

10.30 współczesny Nasielsk - Krzysztof Miller, kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Urzędu Miasta (inicjatywa lokalna – czym jest, co mieszkańcy proponują, jakie projekty zostały zrealizowane, co wyróżnia Nasielsk, także w kontekście Jarmarku Bożonarodzeniowego) i Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury (oferta kulturalna dla mieszkańców, gazeta)

11.10 Historia - dr Mariusz Błoński (grodzisko i ciekawostki archeologiczne), dr Stanisław Tyc (historia z różnych stron i epok) i Artur Nojbert (prowadzący profil FB "Dawny Nasielsk" - co warto zobaczyć z miejsc historycznych, m.in. okoliczne dwory, baszta w centrum, kościół z trzema ołtarzami cechów rzemieślniczych)

11.30 Jarmark Bożonarodzeniowy i tradycje świąteczne - Teresa Skrzynecka, Uniwersytet Trzeciego Wieku (tradycje świąteczne), Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Klub Senior+)

12.10 Chrcynno - dwór, lotnisko, Aeroklub Warszawski - Arkadiusz Majewski, kierownik szkolenia klubu spadochronowego Aeroklubu Warszawskiego, instruktor, rekordzista Guinnessa w najwyższym skoku tandemowym, rekordzista Europy w skokach wysokościowych, twórca i organizator Europejskiego Sympozjum Spadochronowego oraz Warsaw Sky Festival i Krzysztof Poszepczyński (Dwór Chrcynno i zamiłowanie do zabytków)

12.30 Tradycyjne smaki i lokalne produkty - Aleksandra Ziółek i Hanna Rusin, Koło Gospodyń Wiejskich "Optymiści z klasą" (najaktywniejsze koło na Mazowszu, Aleksandra Ziółek zdobyła tytuł najaktywniejszej liderki na Mazowszu, Ruszkowo jako sołectwo zostało najaktywniejszym sołectwem na Mazowszu; tradycyjne smaki, potrawy) i Krzysztof Wojciechowski, kierownik piekarni GS (chleb został wyróżniony Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego)

13.10 Nasielsk i Cieksyn - Ochotnicza Straż Pożarna - Karolina Malinowska, prezes OSP Nasielsk (najliczniejsza grupa kobiet) oraz Arkadiusz Fijalski i Damian Bułka z OSP Cieksyn (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, integracja mieszkańców, ferie dla dzieci, nocowanki w strażnicy)

13.25 Kultura, turystyka i sport - Joanna Ostaszewska (Chór „Lira” istniejący blisko 100 lat, Orkiestra Dęta, której będzie można ich posłuchać na Jarmarku w niedzielę), Andrzej Skubisz, Stowarzyszenie Nasza Wkra (turystyka) i Marek Maluchnik, Sekretarz gminy Nasielsk (sport)

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.