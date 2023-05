Szpital w Łosicach wciąż bez ordynatora pediatrii. Będzie wniosek o przedłużenie zawieszenia? Przemysław Paczkowski 24.05.2023 16:24 Szpital Powiatowy w Łosicach nadal bez oddziału dziecięcego. Pediatrię zawieszono 1 kwietnia i tak będzie do końca czerwca. Powodem jest brak chętnych na stanowisko ordynatora.

Szpital w Łosicach (autor: spzozlosice.pl)

– Najprawdopodobniej będziemy wnioskować o przedłużenie zawieszenia – mówi starosta łosicki, Janusz Kobyliński. - Będziemy się starać o wyrażenie zgody, do pana Wojewody, żeby na kolejny okres przedłużył. Gdybyśmy mieli jakąś perspektywę do kiedy to może potrwać, to byśmy zgłaszali czasowo, ale jeżeli nie mamy terminu przyjścia jakiegoś lekarza, to nie możemy. Czujemy się bezradni - dodaje.

Łosicka pediatria liczy 12 łóżek. Teraz pacjenci są wożeni między innymi do Siemiatycz. O trudnej sytuacji łosickiego szpitala wie minister zdrowia Waldemar Kraska, ale podkreśla, że problem jest ogólnokrajowy.

- Z pediatrią jest deficytowo. To dość specyficzna dziedzina medycyny, bo chodzi o dzieci. Choroby u dzieci przebiegają w sposób dość szybki. Pediatrzy powinni nie tylko porozumieć się z młodymi pacjentami, ale też ich rodzicami - tłumaczy.

Problem w SP ZOZie w Łosicach pojawił się już w styczniu, gdy ówczesny ordynator poinformował dyrekcję o planowanym przejściu na emeryturę. Wtedy też zaczęto szukać jego następcy. Ostatecznie lekarz wstrzymał się z odejściem aż do końca marca.

Czytaj też: Specjalni koordynatorzy dla pacjentów są już w ośrodkach onkologicznych