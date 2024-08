SIM Północe Mazowsze. Trzy bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Baboszewie. Katarzyna Piórkowska 25.08.2024 15:55 Trzy bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Baboszewie w pow. płońskim. 84 lokale o powierzchni od ponad 30 do 70 metrów kwadratowych zbuduje przy ul. Przemysłowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze.

Mieszkanie (autor: SIM)

Przy ulicy Przemysłowej w Baboszewie powstaną trzy bloki z mieszkaniami na wynajem. W planach są 84 lokale.

To atrakcyjna lokalizacja, dlatego mamy już 70 chętnych. Ludzie potrzebują mieszkań, a my chcemy żeby u nas zostali - mówi wójt Baboszewa Bogdan Pietruszewski.

- Chcielibyśmy, żeby z Baboszewa nie odpływali ludzie, tylko tu się starali o własne lokum. Te bloki do tego służą, zwłaszcza, że lokalizacja jest bardzo dobra, bo prawie w centrum, blisko od naszych terenów rekreacyjnych, gdzie powstanie zalew opowierzchni trzech hektarów. Będą tężnie solankowe, basen odkryty, boisko do piłki siatkowej. Myślę, że jest to atrakcyjne miejsce - tłumaczy.



Budynki będą wyposażone w windy, pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Mają być gotowe do zamieszkania za dwa lata. Będą kosztowały 34 mln zł.

SIM Północne Mazowsze buduje bloki mieszkalne także między innymi w Pułtusku, Płońsku i Sierpcu.

