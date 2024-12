Na Psa Urok w Polskim Radiu RDC. Puszek i Rodzynka szukają nowego domu RDC 23.12.2024 13:41 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Puszek i Rodzynka czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Puszek i Rodzynka szukają domu (autor: Schronisko w Korabiewicach)

Puszek to schroniskowy olbrzym i pewnie dlatego nikt od tej pory nie był nim zainteresowany. Chłopak rzeczywiście mały nie jest. Waży około 50 kg.

To młody pies (urodził się w styczniu 2021 roku), delikatny dla człowieka, któremu zaufa. W pierwszym kontakcie i do nowych osób Puszek jest ostrożny, przez co potrafi przestraszyć warknięciem. Jednak kiedy kogoś pozna, staje się niezwykle wesołym i rozbrykanym młodzieńcem.

Jest bardzo silny i lubi badać granice, próbując je przekraczać, dlatego potrzebny mu jest doświadczony człowiek!

Puszek kocha spacery w towarzystwie swojego ulubionego człowieka, kiedy na długiej lince może sobie węszyć, eksplorować i poznawać świat. Szukamy dla Puszka domu, nie budy!

Należy pamiętać, że to ogromny pies, który potrzebuje mądrego i cierpliwego opiekuna. Potrzebuje spokoju, którego niestety w schronisku mu brakuje.

Rodzynka – maleństwo zagubione w schroniskowej rzeczywistości. Rodzynka urodziła się prawdopodobnie w 11.2023 r., jest niewielka, waży ok. 9 kg. Trafiła do schroniska po tym, jak została wyrzucona z samochodu na środek drogi…

Jest małą, delikatną i ostrożną sunią. Spokojna i wrażliwa, potrzebuje chwili, żeby przełamać nieśmiałość i dystans wobec nowych osób. Kiedy już zaufa i poczuje się bezpiecznie, otwiera się przed człowiekiem, pokazuje swój radosny charakter i prosi o pieszczoty.

Widać, że pod tą warstewką nieśmiałości, kryje się wspaniały, pogodny, wesoły psiak – choć niewielki, to o wielkim, kochającym sercu!

Rodzynka uczy się chodzić na smyczy, radzi sobie bardzo dobrze. Na spacerach jest spokojna, radosna, szuka bliskości i kontaktu z człowiekiem. Dobrze dogaduje się z innymi psami.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Rodzynkę i Puszka, na pewno podbiją Twoje serce!

Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975

Zajrzyj też na https://www.facebook.com/groups/fotokorabiewice. Znajdziesz tam posty o Rodzynce, Puszku i innych psach z Korabek.