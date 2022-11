Ruszyła 22. edycja Szlachetnej Paczki. Sprawdź, jak pomóc Adam Abramiuk 15.11.2022 11:14 22. edycja Szlachetnej Paczki wystartowała. W weekend w Internecie udostępniono bazę rodzin, które potrzebują pomocy. Każdego dnia będą pojawiały się kolejne.

Szlachetna Paczka 2022 (autor: Szlachetna Paczka/Facebook)

Wolontariusze odwiedzają teraz po tysiąc rodzin dziennie. – Te rodziny mają bardzo różne potrzeby. W tym roku szczególnie potrzebne są bardzo podstawowe produkty, jak żywność, środki czystości, kurtki zimowe i buty dla dzieci. U seniorów z kolei bardzo często pojawiają się alternatywne źródła ogrzewania. Ktoś, kto do tej pory palił w piecu, chce się zaopatrzyć w olejowy grzejnik podłączany do prądu – mówi prezes fundacji Wiosna Joanna Sadzik.



Stowarzyszenie obawia się, że w tym roku, ze względu na inflację, będzie dużo mniej chętnych do pomocy. – Te rodziny, które do tej pory dzieliły się z innymi, mogą mieć trudniej, ale w związku z tym zapraszamy do robienia paczki większe grupy osób. W zeszłym roku paczkę średnio robiło trzydzieści jeden osób, w tym roku myślimy, że jeśli na paczkę złoży się kilkanaście osób więcej, to będzie nam łatwiej. Zapraszamy do udziału szkoły, firmy, uczelnie – dodaje Sadzik.



Weekend Cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki odbędzie się w drugi weekend grudnia.

