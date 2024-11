Poznaliśmy najlepsze gminy na Mazowszu [SPRAWDŹ WYNIKI RANKINGU] Przemysław Paczkowski 29.11.2024 10:50 Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2024, którego celem jest wyłonienie samorządów wyróżniających się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. — Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na rozwoju infrastruktury, ale także na środowisku, na sprawach społecznych, na edukacji — mówi Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dr Cezary Trutkowski.

Znamy liderów rankingu gmin na Mazowszu! (autor: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Poznaliśmy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-gospodarczego wśród samorządów województwa mazowieckiego. Nagrody Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego przyznała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wyróżnione zostały gminy:

miejska — Podkowa Leśna,

miejsko-wiejska — Ożarów Mazowiecki.

wiejska — Michałowice.

Celem rankingu jest wyłonienie samorządów, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu.

Z wyróżnienia cieszyła się wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka.

— Myślę, że robimy to, co powinniśmy robić w gminie wiejskiej, w której jest 13 sołectw. W prawie każdym sołectwie jest świetlica wiejska, która jest miejscem animacji działań lokalnych. Wydaje mi się, że przez pięć lat cudownie się wszyscy uruchomiliśmy i to jest dobre miejsce do życia — mówi Pachecka.

Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dr Cezary Trutkowski podkreśla, że chodzi o to, aby pokazywać samorządy, które rozwijają się najprężniej.

— Ranking jest stworzony na podstawie zestawu 16 wskaźników, które zostały tak dobrane, aby uwzględniały różne aspekty rozwoju gminy. Czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na rozwoju infrastruktury, ale na przykład także na środowisku, na sprawach społecznych, na edukacji — tłumaczy Trutkowski.

Podczas wydarzenia wyróżniono również gminę, która zrobiła największy skok w rankingu w stosunku do ubiegłego roku. Lokomotywą rozwoju została Stara Kornica.

