Rafał Trzaskowski w Radomiu o samorządach i bezpieczeństwie publicznym Anna Orzeł 29.10.2024 20:51 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się dziś z mieszkańcami Radomia. Mówił m.in. o niezwykle ważnej roli samorządów, wzmacnianiu lokalności, a także podkreślał rolę ochrony cywilnej. Wskazywał na założenia programu „Warszawa chroni” – pakietu, którym stolica może dzielić się z innymi miastami.

Rafał Trzaskowski w Radomiu (autor: Piotr Polak/PAP)

Podczas wizyty w Radomiu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił m.in. o bezpieczeństwie i tym międzynarodowym, i tym, które zależy od samorządów.

Prezydent mówił także o roli samorządów, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność. Są blisko ludzi i muszą zadbać o ich bezpieczeństwo rozumiane m.in. jako dobrze zorganizowana ochrona zdrowia czy nowoczesna edukacja.

Jak przekonywał Trzaskowski, kluczowe znaczenie ma tu samorządowa współpraca.

– Doświadczenia samorządowe pokazują, że jesteśmy w stanie się uczyć wzajemnie od siebie, dlatego że czasami dobre rozwiązania powstają w innych ośrodkach miejskich i my się możemy uczyć i wymieniać te doświadczenia, żeby właśnie wzmacniać lokalność, dumę z tego, że ktoś pochodzi właśnie z Radomia, ale również pomagać naszym samorządowcom tworzyć nowe miejsca pracy i warunki do tego, żeby ludzie chcieli zostać tam, gdzie się urodzili, czy tam, gdzie mieszkają – mówił prezydent stolicy.

Prezydent Trzaskowski podkreślał również rolę ochrony cywilnej. Mówił, że program „Warszawa chroni” może być pomocny także innym miastom.

– My zamierzamy tworzyć infrastrukturę bezpieczeństwa. I tym się w tej chwili zajmujemy. Zaczniemy od takich kwestii jak weryfikacja tych wszystkich informacji, które do nas docierają, ale zacznijmy też mówić głośno o tym, co dzieje się w cyberprzestrzeni – powiedział.

Jak przekazał, w 2023 roku odnotowano w Polsce 80 tys. ataków na infrastrukturę cybernetyczną państwa (o 100 proc. więcej niż rok wcześniej), a w tym roku doszło już 88 tys. tego rodzaju incydentów.

Pakiet „Warszawa chroni” obejmuje między innymi organizację miejsc schronienia, zabezpieczenie dostępów do wody, zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów Warszawy, zakup odpowiedniego sprzętu oraz edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

