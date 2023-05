Rozporządzenia w sprawie ptasiej grypy na Mazowszu. Czy człowiek może się zarazić? Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.05.2023 12:19 Na Mazowszu pojawiło się dziesięć stref ptasiej grypy. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Powiatowy Lekarz Weterynarii wprowadził rozporządzenie dla terenów Żyrardowa, Ożarowa, Legionowa. W RDC pytamy specjalistę, czy człowiek może się zarazić grypą ptaków.

Ptasia grypa na Mazowszu (autor: Pexels)

Na Mazowszu jest 10 stref objętych zakażeniem ptasią grypą. Zostały wprowadzone w miejscach, w których wirus zdziesiątkował dzikie ptactwo. Głównymi ofiarami są mewy i rybitwy rzeczne.

O miejscach, w których obowiązują rozporządzenia, mówi Radiu dla Ciebie Mazowiecki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak.

— Żyrardów, Ożarów Mazowiecki, Legionowo tam są już rozporządzenia, które obowiązują powiatowych lekarzy. W trakcie dodawania rozporządzeń jest Zwoleń, Kozienice, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki. Trzy powiaty, w których też są wyniki potwierdzone, to Płock, Warszawa i Węgrów — informuje Jakubczak.

Rozporządzenia o strefach objętych zakażeniem obowiązują przez 30 dni od czasu publikacji.

W tym okresie właściciele drobiu muszą trzymać ptaki w zamknięciu. Dotyczy to również paszy i wody. Należy stosować się do zasad bioasekuracji, np. używać mat dezynfekcyjnych przy wejściu do kurnika.

Na terenie specjalnych stref nie można także organizować żadnych targów czy wystaw z udziałem ptaków.

Czy ptasią grypą można się zarazić?

Paweł Jakubczak odpowiadając na pytanie, czy można się zarazić ptasią grypą, mówi, że wszystko może się zdarzyć.

– Na pewno niczego nie można wykluczyć, choć na dziś nie słyszałem o żadnych potwierdzonych przypadkach w Europie. Jednak w krajach azjatyckich takie sytuacje mogą mieć miejsce – mówi.

Należy zachować ostrożność, gdy zobaczymy martwe dzikie ptactwo.

– Nie dotykać, nie podnosić, zgłosić to odpowiednim służbom. Zdezynfekować twarz i ręce oraz zachowywać podstawowe środki ochrony. Lepiej to zgłosić niż samemu zbierać czy zakopywać – dodaje lekarz weterynarii.

Ptasia grypa na Mazowszu – gdzie ogniska?

Jedno z ostatnich ognisk na Mazowszu pojawiło się na wyspie na Wiśle w okolicy miejscowości Lucimia w powiecie Przyłęk. Znaleziono tam około 250 mew. Wszystkie były zarażone wirusem podtypu H5N1.

Inspektor z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu Wojciech Walkiewicz informuje o przygotowywaniu rozporządzenia odnośnie do strefy objętej zakażeniem.

— Właśnie pisane jest rozporządzenie. Będzie wydawane tylko na teren gminy Przyłęk. Obowiązek trzymania kur w zamknięciu, żeby woda czy pasza nie były na zewnątrz, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, obowiązuje zarówno fermy wielkotowarowe, jak i drobnotowarowe — mówi Walkiewicz.

Strefa zakażona została też ustanowiona w gminie Magnuszew w powiecie kozienickim. Tam również na jednej z wysp znaleziono ponad 250 martwych ptaków zarażonych ptasią grypą.

Wykrycie przypadku ptasiej grypy w gospodarstwie oznacza konieczność likwidacji stada.

Jak twierdzi Mazowiecki Lekarz Weterynarii, ognisk ptasiej grypy będzie więcej, ponieważ wirus ją wywołujący uległ mutacji.

