16 stref zakażenia ptasią grypą na Mazowszu. Wirus dziesiątkuje dzikie ptactwo Iwona Rodziewicz-Ornoch 23.05.2023 11:17 Sto martwych mew w miejscowości Brzóze Małe w gminie Rzewnie. To kolejny atak ptasiej grypy. Na Mazowszu jest już 16 stref zakażenia. Wkrótce będziemy mogli opublikować rozporządzenie — informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim.

16 stref zakażenia ptasią grypą na Mazowszu (autor: pixabay)

To już 16 strefa zakażenia ptasią grypą na Mazowszu od początku roku. Wirus dziesiątkuje dzikie ptactwo.

Ponad sto martwych mew znaleziono tym razem w gminie Rzewnie w powiecie makowskim.

— Znaleźliśmy ponad sto ptaków martwych z gatunku mewa śmieszka na zbiornikach wodnych w miejscowości Brzóze Małe. To są takie zbiorniki po wyrobiskach, po żwirowni. Wyznaczyliśmy strefę zakażenia, projekt rozporządzenia jest w konsultacjach z panem wojewodą. Myślę, że już wkrótce będziemy mogli opublikować rozporządzenie — przekazuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim Lena Lewandowska

Lekarka apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków padłego ptactwa.

Jak się zabezpieczyć przed ptasią grypą?

Rozporządzenia o strefach objętych zakażeniem obowiązują przez 30 dni od czasu publikacji.

W tym okresie właściciele drobiu muszą trzymać ptaki w zamknięciu. Dotyczy to również paszy i wody. Należy stosować się do zasad bioasekuracji, np. używać mat dezynfekcyjnych przy wejściu do kurnika.

Wcześniej martwe ptaki znaleziono na Mazowszu między innymi w powiatach kozienickim, zwoleńskim, legionowskim, w warszawskich zachodnim czy otwockim.

Wykrycie przypadku ptasiej grypy w gospodarstwie oznacza konieczność likwidacji stada. Jak twierdzi Mazowiecki Lekarz Weterynarii, ognisk ptasiej grypy będzie więcej, ponieważ wirus ją wywołujący uległ mutacji.

Jedno z ostatnich ognisk na Mazowszu pojawiło się na wyspie na Wiśle w okolicy miejscowości Lucimia w powiecie Przyłęk. Znaleziono tam około 250 mew. Wszystkie były zarażone wirusem podtypu H5N1.

