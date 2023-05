Ponad dwieście padłych ptaków w rezerwacie koło Płocka. Czy to znowu ptasia grypa? Katarzyna Piórkowska 17.05.2023 11:27 W okolicach Płocka padają dzikie ptaki. Na razie nie wiadomo, czy powodem jest grypa ptaków. Powiatowy inspektor weterynarii czeka na wyniki badań. Mają być one znane w czwartek 18 maja. Sprawę zgłosili zaniepokojeni ornitolodzy.

Ptasia grypa na Mazowszu (autor: Pexels)

Dużo martwych ptaków na jednej z wysp na Wiśle zaniepokoiło ornitologów, którzy zgłosili tę sprawę do powiatowego inspektora weterynarii.

– Otrzymaliśmy informację, że na terenie rezerwatu przyrody Ławice Troszyńskie znajduje się duża liczba padłych ptaków, to ponad 200 sztuk. W większości były to mewy śmieszki, częściowo rybitwy rzeczne. Zostały pobrane próbki, które zostały skierowane do Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – mówi zastępca Powiatowego Inspektora Weterynarii w Płocku Magdalena Kalińska.

Wyniki badań powinny być znane najpóźniej w czwartek 18 maja.

Na Mazowszu ptasia grypa pojawiła się m.in. w gminie Magnuszew w powiecie kozienickim, Legionowie, Zwoleniu czy powiatach otwockim i warszawskim.

Zdaniem Mazowieckiego Lekarza Weterynarii Pawła Jakubczaka ognisk ptasiej grypy będzie więcej, ponieważ wirus ja wywołujący uległ mutacji.

