Na psa urok w Polskim Radiu RDC. Imbir i Chrupek szukają nowego domu RDC 02.02.2025 15:22 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Imbir i Chrupek czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

5 Imbir i Chrupek (autor: Schronisko w Korabiewicach)

Imbir i Chrupek – psiaki ze schroniska w Korabiewicach – szukają nowego domu.

Imbir to pies o zjawiskowej urodzie i cudownym charakterze w typie myśliwskim. Ma piękną rudo-brązową sierść, która dodaje mu wyjątkowego uroku.

To delikatny i wrażliwy pies, który szybko nawiązuje więź z człowiekiem. Pomimo swojego myśliwskiego charakteru, Imbir jest bardzo spokojny i delikatny. Ładnie chodzi na smyczy, co czyni go idealnym towarzyszem na długie spacery

Jest pełen radości i cieszy się każdą chwilą spędzoną u boku człowieka.

Imbir urodził się w czerwcu 2023 roku. Waży około 28 kg.

Cichy, delikatny, nieśmiały, spokojny i łagodny – taki jest Chrupek, 6-letni dżentelmen. Potrzebuje trochę czasu, by zaufać nowym opiekunom.

Jest delikatny w sposobie wyrażania emocji – jego delikatne podszczekiwanie to subtelny sygnał, że coś go niepokoi. Kiedy jednak zbuduje więź z człowiekiem, staje się prawdziwym pieszczochem, który uwielbia czułość i bliskość.

Na pierwszy rzut oka Chrupek wydaje się smutny, ale to tylko pozory – w znajomym otoczeniu i przy zaufanych ludziach Chrupek potrafi rozkwitnąć w pełni, pokazując, jaki jest wesoły i kochający.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Chrupka, na pewno podbije Twoje serce.

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel.: 519 615 975.

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty o Loteczce, Larrym i innych psach z Korabek.

