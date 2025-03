Ponad tysiąc pożarów traw jednego dnia. Najwięcej interwencji na Mazowszu

Dwie osoby ranne i aż 1085 interwencji straży pożarnej jednego dnia — to skutki wypalania traw w sobotę w Polsce. Strażacy najwięcej pracy mieli w województwie mazowieckim — 172. Od 1 stycznia do 8 marca strażacy interweniowali już 6317 razy w związku z pożarami traw. To ponad 4 razy więcej niż w 2024 roku.