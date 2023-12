Policja szuka kierowcy, który wyprzedzał tuż przed śmiertelnym wypadkiem koło Sierpca RDC 11.12.2023 17:14 Policja w Sierpcu apeluje o pomoc w ustaleniu samochodu osobowego, który wyprzedzał tuż przed śmiertelnym wypadkiem na dk 10. Doszło do niego w niedzielę wieczorem w miejscowości Kisielewo. W wyniku zderzenia dwóch aut zginęła tam jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Tragiczny wypadek na Mazowszu (autor: KP PSP Sierpc)

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu samochodu, który wyprzedzał tuż przed śmiertelnym wypadkiem na dk 10. Jak podała w poniedziałek Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w niedzielę o godz. 18.45 pomiędzy miejscowościami Kisielewo i Grąbiec na odcinku drogi krajowej nr 10 Sierpc-Drobin.

W informacji sierpeckiej policji podkreślono, że "bezpośrednio przed wypadkiem miał miejsce manewr wyprzedzania kilku pojazdów przez kierującego nieustalonym na chwilę obecną samochodem osobowym, poruszającego się w kierunku miejscowości Drobin".

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu zwróciła się jednocześnie z apelem o zgłaszanie się do nich "osób poruszających się drogą krajową nr 10, we wskazanym miejscu i czasie", które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w sprawie, a także "mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mogące się przyczynić do wyjaśnienia okoliczności sprawy".

Zjechała na pobocze, widząc wyprzedzający samochód

W komunikacie wyjaśniono, że zgłoszenia można przekazywać osobiście, jak również telefonicznie: 47 705-42-07 lub 47 705-42-00. "Każda informacja będzie dla nas cenna i może przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia drogowego" - zaznaczyła Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu.

Wcześniej rzeczniczka sierpeckiej policji asp. Katarzyna Krukowska informowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż do wypadku na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Kisielewo doszło, gdy 31-letnia kierująca osobowym fordem, widząc pojazd jadący z naprzeciwka, który wykonywał w tym czasie manewr wyprzedzania, zjechała na prawe pobocze, a następnie na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzyła się z busem renault.

- 31-latka, mieszkanka powiatu sierpeckiego, poniosła niestety śmierć na miejscu - powiedziała asp. Krukowska. Do szpitala trafiła podróżująca z nią fordem dwójka dzieci, wieku 3 i 5 lat. - Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu - zaznaczyła. Jak dodała rzeczniczka sierpeckiej policji, do szpitala trafili też jadący busem renault: 53-letni kierowca, mieszkaniec powiatu tczewskiego oraz trójka pasażerów.

- Prowadzone są obecnie czynności w celu ustalenia pojazdu, który prawdopodobnie mógł przyczynić się do zderzenia osobowego forda i busa renault - podkreśliła we wcześniejszej informacji asp. Krukowska. Przyznała, że w ramach tych działań zabezpieczane są m.in. okoliczne monitoringi.

