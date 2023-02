Początek ferii na Mazowszu. Wzmożony ruch na drogach, policja apeluje o ostrożność RDC 11.02.2023 12:02 Wzmożony ruch na drogach woj. mazowieckiego można zaobserwować w sobotę w związku z rozpoczynającymi się na Mazowszu feriami zimowymi. Rozpoczynają się pierwsze wyjazdy na zimowiska i odpoczynek w górach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą.

Wzmożony ruch na drogach w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi (autor: Mazowiecka policja)

Jak powiedział mł. asp. Marcin Sawicki, policjanci z drogówki kontrolują m.in. autokary, którymi przewożone są dzieci i młodzież na zimowiska. Sprawdzany jest stan techniczny pojazdów, wyposażenie i oznakowanie. - Policjanci kontrolują także kierujących pod kątem trzeźwości i wymaganych od nich dokumentów. Sprawdzają, czy pasażerowie przewożeni są zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa – przekazał mł. asp. Sawicki.

Punkty kontroli autobusów

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało listę miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Mundurowi radzą, by o planowanym wyjeździe informować ich z wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji.

Ferie zimowe kojarzą nam się z wypoczynkiem i zimowym szaleństwem, jednak pozostaje jeszcze kwestia dojazdu do miejsc zimowego wypoczynku, a co za tym idzie kilka godzin w samochodzie, często w korku, przy niesprzyjających warunkach pogodowych. O czym należy pamiętać? pic.twitter.com/JMvpEZqzrL — Mazowiecka Drogówka (@WRDMazowsze) February 11, 2023

Apel o szczególną ostrożność

Policjanci apelują też do osób, które własnymi samochodami wyjeżdżają na zimowy urlop, by wcześniej tę podróż zaplanowały, m.in. sprawdziły prognozę pogody, trasę przejazdu pod kątem np. robót drogowych, bądź innych rzeczy, które mogą podczas podróży zaskoczyć. - Zadbajmy o to, by kierowca był przed podróżą wypoczęty, by dzieci były przewożone w fotelikach, by wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa – powiedział policjant.

Tegoroczne ferie zimowe na Mazowszu potrwają do 26 lutego.

