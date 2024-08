Włocławek chce wspólnego województwa z Płockiem. „Ten pomysł nie wydaje się poważny”

Prezydent Włocławka chce, aby powstało województwo włocławsko–płockie. Napisał w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Krzysztof Kukucki uważa, że przyszedł czas na korektę podziału administracyjnego Polski, co da impuls średnim miastom do rozwoju. Pomysł zwiększenia liczby województw z 16 do 22 pojawił się w raporcie przygotowanym przez Instytut Sobieskiego. — To korzystny dla Włocławka wariant — powiedział Kukucki.