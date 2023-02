Opady śniegu i silny wiatr. Dzisiaj załamanie pogody. Na warszawskie ulice wyjechały posypywarki Adam Abramiuk 03.02.2023 09:03 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada załamanie pogody. Prognozowane są między innymi intensywne opady śniegu i silny wiatr, który może powodować przerwy w dostawach prądu. Są alerty dla zachodnich i południowych powiatów Mazowsza. Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował, że na stołeczne ulice wyjechały już posypywarki.

1 IAR/Info. prasowa

Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW poinformowała, że dziś pogoda będzie dynamiczna.

- Będzie wydanych wiele ostrzeżeń meteorologicznych, a zagrożenia, których się spodziewamy to przede wszystkim silny wiatr i intensywne opady śniegu. Natomiast miejscami na zachodzie i południowym zachodzie mogą pojawiać się burze z pojedynczymi wyładowaniami atmosferycznymi. Wystąpią także opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź- mówiła Emilia Szewczak.

Największe opady śniegu spodziewane są w górach i obszarach podgórskich, tam grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć od 10 do 20 centymetrów. Także mocniej poprószy w pasie od Pomorza przez Ziemię Łódzką po Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk, w tych regionach może spaść do około 10 centymetrów śniegu.

Na zachodzie i południowym zachodzie będzie padał deszcz, prognozowana suma opadów wynosi około 15 litrów wody na metr kwadratowy. - Dodatkowo na tych obszarach silniej powieje - mówiła Emilia Szewczak.

- Na Wybrzeżu do 90 kilometrów na godzinę, na zachodzie do 85 kilometrów na godzinę, wysoko w Sudetach do 160 kilometrów na godzinę, a w Karpatach - do 100 kilometrów na godzinę - powiedziała Emilia Szewczak.

Silny wiatr może zrywać dachy, łamać drzewa, a także wyrywać je z korzeniami oraz powodować przerwy w dostawach prądu. Pogoda ustabilizuje się jutro rano.

Warszawa przygotowana do śnieżycy

W związku z warunkami atmosferycznymi na warszawskie mosty, wiadukty i strome ulice wyjechały 42 posypywarki - poinformował w piątek stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.

Jak przekazał warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta, w związku z warunkami pogodowymi służby działają na warszawskich mostach, wiaduktach i takich ulicach jak np. Dolna, Belwederska czy Spacerowa. To w sumie 240 kilometrów dróg - informuje ZOM.

ZOM podał, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie zlecona kolejna akcja.

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada tylko za część warszawskich ulic – czyli te, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. Pozostałe oczyszczane są m.in. na zlecenie urzędów dzielnic - dodał ZOM.

Źródło: IAR/Info. prasowa Autor: Adam Abramiuk