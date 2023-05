Pierwszy z nowych odcinkowych pomiarów prędkości jest już na Mazowszu RDC 20.05.2023 15:16 W Białobrzegach na S7 pojawiło się urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości. Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, a druga w okolicach Nowego Gózdowa. To pierwszy z 39 zapowiadanych urządzeń do mierzenia prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości na Mazowszu (autor: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)

Na S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi na Mazowszu zamontowany został pierwszy z zapowiadanych 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. – Urządzenia przeszły już pozytywnie proces legalizacji. Jesteśmy na ostatnim etapie związanym z odbiorami – podkreśliła rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

– Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, a druga w okolicach miejscowości Nowy Gózd. Monitorowane są wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach na długości około 14 kilometrów – podała. Dodała przy tym, że na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Kiedy więcej odcinkowych pomiarów prędkości?

– Urządzenia przeszły pozytywnie proces legalizacji. Jesteśmy na ostatnim etapie związanym z odbiorami urządzeń od wykonawcy. Musimy zweryfikować, czy w sposób prawidłowy urządzenia zostały zamontowane, zgodnie z naszymi wytycznymi. Po zakończeniu odbiorów urządzenia zostaną przełączone w tryb testowy. Będziemy sprawdzać, czy w sposób prawidłowy pracują i przesyłają dane do centrali CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – przyp. red.) – przekazała rzeczniczka.

– Jeśli ocenimy, że urządzenia działają w sposób prawidłowy, zostaną przyłączone w tryb rejestracji naruszeń. Niewykluczone, że urządzenia zaczną pracować już w czerwcu – zapowiedziała Monika Niżniak.

Rzeczniczka GITD wyjaśniła, że jest to pierwszy odcinkowy pomiar prędkości z 39 urządzeń, które w tym roku zostaną zamontowane na polskich drogach, w ramach projektu rozbudowy systemu fotoradarowego realizowanego przez CANARD. – Wykonawca przygotowuje się już do montażu urządzeń na kolejnym odcinku. Będzie to autostrada A4 pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty – przekazała.

Gdzie odcinkowe pomiary prędkości w Polsce?

Monika Niżniak przypomniała, że 39 nowych urządzeń obejmie łącznie ok. 200 kilometrów dróg. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu CANARD będzie dysponował 73 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie łącznie ok. 400 kilometrów dróg. – Dzięki temu zwiększymy zasięg oddziaływania systemu, co przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa – powiedziała.

– Tym bardziej że lokalizacje, które zostały wytypowane i w których pojawią się urządzenia, oceniono, że są zagrożone występowaniem niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Każda z tych lokalizacji została oceniona, do każdej z nich została przeprowadzona analiza poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – dodała.

Nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się w 39 lokalizacjach praktycznie w całej Polsce. Lista obejmuje:

po sześć lokalizacji w woj. łódzkim i podkarpackim,

pięć lokalizacji w woj. śląskim,

cztery lokalizacje w woj. mazowieckim,

po trzy lokalizacje w woj. dolnośląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim,

po dwie lokalizacje w woj. lubuskim, lubelskim i wielkopolskim,

po jednej lokalizacji w woj. zachodniopomorskim, opolskim i podlaskim.

