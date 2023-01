Obwodnica Sokołowa Podlaskiego. W tym roku dokumentacja, w przyszłym budowa Olga Kwaśniewska 19.01.2023 20:05 Coraz bliżej realizacji obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. Do końca roku ma być wydana decyzja środowiskowa, W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg. W sumie chodzi 24 km trasy, łączącej DK 63 i 62, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta.

Kiedy obwodnica w Sokołowie Podlaskim? (autor: Google Maps)

O przebiegu obwodnicy mówi rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Małgorzata Tarnowska.

- Trasa przebiega przez gminy Sabnie, Sokołów Podlaski, Bielany i Repki oraz miasto Sokołów Podlaski. Obwodnica zlokalizowana jest po zachodniej i południowej stronie miasta. Zaczyna swój bieg na północ od miejscowości Kupientyn, jako włączenie w ciąg drogi krajowej nr 63, a kończy na wschód od miejscowości Bachorze, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 62 - tłumaczy.

Wybrany został wariant 3K.

- Nie wiem czy wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z tego wariantu, ale mi on odpowiada - mówi burmistrz Sokołowa Bogusław Karakula. - Ja jestem za tym, żeby obwodnica pełniła rolę obwodnicy. Ja rozumiem, że niektórzy mieszkańcy myślą, że obwodnica to trasa, najlepiej czteropasmowa w jedną stronę. To nieprawda. Obwodnica to będzie dwupasmówka po jednym pasie w jedną stronę - dodaje.

Droga pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu z Sokołowa. Obecnie trasy krajowe nr 62 i 63 krzyżują się na terenie tzw. starego miasta.

Obwodnica ma powstać w ramach rządowego programu 100 obwodnic, przewidzianego do 2030 roku. Na Mazowszu w sumie wybudowanych zostanie dziewięć takich dróg.

Czytaj też: Będzie winda w urzędzie gminy Siedlce