Tramwaj konny w Mrozach gotowy na sezon turystyczny. To jedyny taki w Polsce Beata Głozak 21.04.2024 15:13 Tramwaj Konny w Mrozach w powiecie mińskim jest przygotoany na sezon turystyczny, który ruszył w sobotę. To jeden z dwóch tego typu czynnych pojazdów w Europie i jedyny w Polsce.

W Mrozach wraca tramwaj konny (autor: GOSiR Mrozy)

– W tym roku na potrzeby turystów przeszedł remont – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach Witold Orcholski. - Niby tramwaj ma tylko 13 lat, ale to już ten czas było widać. Kiedy zdjęliśmy opakowanie z tramwaju, w którym był całą zimę. To było widać jak dużo jest do zrobienia. I dach i okna. Im więcej robiliśmy, tym więcej było do zrobienia - przyznaje.

Tramwaj odtworzono 13 lat temu na wzór oryginału z przełomu XIX i XX wieku. Wtedy wagonik powożony koniem przewoził ludzi z Mrozów do szpitala w Rutce.

- To nie jest naszym pomysłem, ani nowym projektem. To jest kopia oryginału. Nawet te hamulce, podłogi, boki, wszystko wygląda tak jak w dawnym tramwaju. Nawet dach jest pokryty papą, co się nie zdarza w pojazdach mechanicznych, no ale tutaj jest, bo tak było w oryginale - dodaje.

Trasa tramwaju konnego prowadzi przez malownicze tereny powstałego w latach 60-tych rezerwatu przyrodniczego.

