Obwodnica Sierpca „wydarzeniem ostatniego wieku”? Oficjalne otwarcie w połowie miesiąca Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.01.2025 14:26 „Trasą 700-lecia miasta Sierpca” została nazwana nowa obwodnica miasta. Choć kierowcy już arterią jeżdżą, jej oficjalne otwarcie odbędzie się 18 stycznia. - Dla naszego regionu ta najważniejsza inwestycja drogowa w historii - mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.

Obwodnica Sierpca wydarzeniem ostatniego wieku? Oficjalne otwarcie w połowie miesiąca (autor: MZDW)

Nowa obwodnica Sierpca najważniejszą inwestycją drogową w historii regionu? Tak uważają radni miasta. Choć kierowcy już arterią jeżdżą, jej oficjalne otwarcie odbędzie się 18 stycznia.

- Radni Rady Miejskiej uznają tą obwodnicę nawet wydarzeniem ostatniego wieku, bo tak naprawdę nazwa obwodnicy to będzie, zgodnie z uchwałą Rady, „Trasa 700-lecia miasta Sierpca”. Jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa w historii naszego miasta. Dwie przeprawy: jedna mostowa, drugi wiadukt, odcinek ponad 2,5 kilometra - mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.



Obwodnica jest częścią drogi wojewódzkiej 560. Łączy Borkowo Kościelne z Gorzewem.

- Jest to niewątpliwe skrócenie, ułatwienie przejazdu, szczególnie dla samochodów ciężarowych. Nie będą one musiały przejeżdżać przez centrum naszego miasta, gdzie wielokrotnie muszą się zatrzymywać - dodaje Perzyński.



Warto zaznaczyć, że na skrzyżowaniu obwodnicy z ulica Adama Mickiewicza planowana jest sygnalizacja świetlna. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane podczas oficjalnego otwarcia obwodnicy, czyli 18 stycznia.

- Na mocy porozumienia z gminą chcemy wykonać projekt w pierwszej połowie tego roku. Projekt przekażemy Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich i będziemy oczekiwali realizacji tego projektu. Myślę, że to może być druga połowa tego roku - zaznacza burmistrz.



Otwarcie obwodnicy Sierpca to - jak twierdzi burmistrz - pierwszy etap większej inwestycji drogowej. Władze miasta chcą, by była ona połączona z drogą 541.

Czytaj też: Korzystają z przejścia do Dw. Wileńskiego, choć nadal jest zamknięte. Kiedy otwarcie?