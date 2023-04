Nieumyślne spowodowanie śmierci, naruszenie praw pracowniczych i BHP. Śledztwo ws. wypadku w markecie w Sierpcu RDC 21.04.2023 16:02 Prokuratura Rejonowa w Sierpcu wszczęła śledztwo w sprawie przygniecenia windą towarową dwóch pracowników w markecie budowlanym, w wyniku czego jeden z poszkodowanych zmarł. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, a także naruszenia praw pracowniczych i zasad bezpieczeństwa.

Tragedia w markecie budowlanym w Sierpcu (autor: KP PSP Sierpc)

Do wypadku doszło w środę w markecie budowlanym w Sierpcu przy ul. Płockiej. Z nieustalonych na razie przyczyn winda towarowa przygniotła tam dwóch pracowników placówki w wieku 51 i 55 lat. Obu wydobyli interweniujący na miejscu strażacy. Starszy z mężczyzn trafił do szpitala. W przypadku młodszego mężczyzny obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

- Wszczęte w sprawie śledztwo jest prowadzone w przedmiocie nieumyślnego spowodowania śmierci, a także naruszenia zasad bezpieczeństwa pracy i narażenia pracowników na utratę zdrowia lub życia - powiedział w piątek prokurator rejonowy w Sierpcu Arkadiusz Mielnikiewicz.

Zgodnie z art. 155. Kodeksu karnego, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu, natomiast w przypadku art. 220 par. 1 kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia obowiązków przez co naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

Szef sierpeckiej Prokuratury Rejonowej przyznał, że przeprowadzona została już sekcja zwłok 51-letniego mężczyzny. - Na obecnym etapie śledztwa, dla jego dobra, nie mogę jednak ujawnić wstępnych wyników badania sekcyjnego - zastrzegł prokurator Mielnikiewicz.

