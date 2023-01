Most w gminie Sobienie-Jeziory zamknięty. Są objazdy Marta Hernik 26.01.2023 09:41 Od dziś bez przejazdu ważnym mostem pod Warszawą. Zamknięta do sierpnia będzie przeprawa w gminie Sobienie-Jeziory. To przez prace drogowców - będą budować tam nowy obiekt.

Most w gminie Sobienie-Jeziory zamknięty. Są objazdy/zdjęcie ilustracyjne (autor: ZDM)

- W ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 nad Kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice. Objazd został wyznaczony drogą nr 801 i drogami lokalnymi, więc apelujemy do kierowców o szczególne zwrócenie uwagi na istniejące oznakowanie - informuje Monika Burdon rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.





Utrudnienia potrwają aż do sierpnia, bowiem - jak zaznacza Burdon - to nie jest remont. Wybudowany zostanie większy most.

- W miejscu istniejącego mostu powstanie nowy obiekt z wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym, oddzielonym barierą ochronną. Koszty robót to 4,3 mln zł - mówi rzeczniczka.

Tak duża budowa trwałaby jeszcze dłużej, gdyby nie zastosowanie żelbetowych prefabrykatów. To skraca przewidywany czas realizacji.

Czytaj też: Przetarg na remont ważnego wiaduktu w Radomiu w KIO