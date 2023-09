Wypadek w Medjugorie. Zginęło 12 osób. Organizator pielgrzymki oskarżony RDC 01.09.2023 10:31 Organizator pielgrzymki do Medjugorie Jarosław M. został oskarżony o organizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru. W wypadku polskiego autokaru w Chorwacji w ubiegłym roku zginęło dwanaście osób, a 32 zostały ranne.

Akt oskarżenia ws. wypadku polskiego autokaru w Medjugorie (autor: Screen z video 24sata)

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia po wypadku autokaru do Medjugorie w 2022 r. Zginęło w nim 12 osób. Prokuratura oskarżyła organizatora pielgrzymki Jarosława M. o organizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru.

6 sierpnia 2022 r. w wypadku polskiego autokaru na północ od Zagrzebia (Chorwacja) na autostradzie A4 ok. 30 km zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Jechało nim z Częstochowy z pielgrzymką do Medjugorje 44 Polaków głównie z Mazowsza, m.in. księża i zakonnice. Pielgrzymkę zorganizowała firma należąca do M. – „U Brata Józefa”.

Prokuratura oskarżyła M. o to, że od 2017 roku organizował wyjazdy turystyczne bez wpisu do rejestru – poinformował w piątek zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Marcin Przestrzelski.

Takie przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Prokurator zaznaczył, że akt oskarżenia przeciw M. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 28 sierpnia.

Szczegóły zarzutów dla Jarosława M.

Prokuratura zarzuciła Jarosławowi M., że w latach 2017–23 prowadził działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo od 14 października 2022 roku M. organizował je wbrew zakazowi wykonywania działalności organizatora turystyki orzeczonemu decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Śledczy ustalili, że Jarosław M. od 17 lipca 2017 roku był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki.

– W ramach prowadzonej działalności oskarżony ogłaszał na swojej stronie internetowej oferty dotyczące organizacji imprez turystycznych, w tym noclegów, przejazdów, wyżywienia uczestników oraz indywidualnego ubezpieczenia podróżnych – poinformował prokurator.

Najczęstszym celem wyjazdów było Medjugorie, ale także inne miejsca kultu religijnego.

– M. oferował, reklamował oraz sprzedawał imprezy turystyczne pod nazwą „wyjazdy dla grup z dowolnego miejsca w dowolnym terminie”. W żadnej zamieszczonej na stronie ofercie nie widniała informacja, że wyjazdy zorganizowane zostały przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru, albowiem Jarosław M. działał jedynie jako „agent turystyczny” – wyjaśniła prokuratura.

Przestrzelski zaznaczył, że na oficjalnej stronie działalności „U Brata Józefa” również znajdowała się zaplanowana na okres 5–13 sierpnia 2022 roku pielgrzymka do Medjugorie. To podczas tego wyjazdu 6 sierpnia doszło do katastrofy w ruchu lądowym na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Podvorec (Chorwacja), gdzie śmierć poniosło dwanaście osób.

– Z materiału dowodowego wynika, że Jarosław M. wykonywał działalność organizatora turystyki bez wymaganego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanie Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Wobec ww. podmiotu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne, w wyniku którego decyzją z dnia 14 października 2022 roku, dyrektor ww. Urzędu zakazał wykonywania oskarżonemu działalności organizatora turystyki przez okres 3 lat – wskazał prokurator.

Poinformował, że Jarosław M. przesłuchany w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Wypadek w Chorwacji



Do wypadku doszło 6 sierpnia ok. godz. 5:40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie.



Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że pielgrzymka była organizowana przez Biuro Bractwa św. Józefa, wyruszyła z Częstochowy. Wśród poszkodowanych byli pielgrzymi z województwa mazowieckiego, z różnych miast, m.in. Sokołowa i Jedlni koło Radomia.

