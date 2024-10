Mazowsze na pomoc zwierzętom. Marszałek: walka z bezdomnością jest niezwykle trudna RDC 04.10.2024 13:16 Ograniczanie bezdomności psów i kotów, akcje edukacyjne dla mieszkańców czy pomoc schroniskom dla zwierząt – to cele autorskiego programu wsparcia realizowanego przez samorząd Mazowsza. W ramach inicjatywy „Mazowsze dla zwierząt 2024” wsparcia udzielono blisko 250 placówkom na łączną kwotę blisko 4 mln zł.

Samorząd Mazowsza pomaga czworonożnym przyjaciołom (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na Mazowszu działają obecnie 23 schroniska dla zwierząt. Pod ich opieką jest ponad 13 tys. zwierząt, z czego blisko 11 tys. to psy, a ponad 2,5 tys. – koty.

Bezdomność psów i kotów to jeden z problemów współczesnego świata. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Odpowiedź jest prosta – nieodpowiedzialność, brak oznakowania zwierząt i niekontrolowane rozmnażanie. W efekcie wiele czworonogów zamiast towarzyszyć swojemu właścicielowi, spędza życie na ulicy lub w schronisku. Samorząd Mazowsza postanowił pomóc.

– Walka z bezdomnością zwierząt jest kosztowna i niezwykle trudna. Pula środków przeznaczonych na różnego rodzaju akcje zachęcające mieszkańców np. do czipowania zwierząt szybko się wyczerpuje. Nic dziwnego, bo w grę wchodzą setki zwierząt – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Program został skonstruowany tak, by gminy mogły prowadzić działania na kilku płaszczyznach. Z jednej strony mogą organizować akcje edukacyjne dla mieszkańców, a z drugiej – przeprowadzać zabiegi sterylizacji i elektronicznego oznaczania zwierząt. Jest to ważne działanie, bo daje szansę na podniesienie świadomości mieszkańców, zwłaszcza terenów wiejskich, na temat tego, na jakie zagrożenia są narażone koty i psy zamieszkujące ich gospodarstwa. Samorządy gminne mogą też ubiegać się o wsparcie dla schronisk.

Jakie wsparcie i dla kogo?

Na realizację programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” samorząd województwa przeznaczył ponad 3,8 mln zł. Część z tej puli to środki na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. O to wsparcie mogły ubiegać się wszystkie mazowieckie gminy. Dofinansowanie przeznaczono również na czipowanie psów i kotów oraz akcje edukacyjne, takie jak pikniki, warsztaty i szkolenia czy też broszury i ulotki. Pomoc finansowa na realizację zabiegów i edukacji wyniosła do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł.

Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego podkreśla, że edukacja mieszkańców jest kluczowa.

– Bez zaangażowania ludzi i uświadamiania im, jak wiele zależy od ich podejścia, walka z bezdomnością naszych braci mniejszych będzie trudna. Zwierzę to istota, która ma uczucia, dlatego decyzja o jego posiadaniu powinna być przemyślana i dojrzała. Pamiętajmy, że miejsce psa czy kota jest w domu, a nie na ulicy albo w przepełnionym schronisku –mówi Orzełowska.

Kolejne 150 tys. zł samorząd województwa przeznaczył na budowę, modernizację, a także remonty m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzeń, monitoringu czy sieci wodociągowej i elektrycznej znajdujących się na terenie danego schroniska oraz zakup urządzeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania przytulisk dla zwierząt. Wsparcie z tej puli mazowieckie gminy mogą przeznaczyć na schroniska znajdujące się w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. W tym przypadku dodatkowa pomoc finansowa może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

Czytaj też: Rusza nowy rok akademicki. Jakie kierunki są „hitami rekrutacyjnymi” na Mazowszu?