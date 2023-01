Mazowsze z problemem nielegalnych wysypisk Beata Głozak 26.01.2023 18:35 Mazowsze zalane odpadami. Tylko w ubiegłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odkrył w regionie 33 nielegalne składowiska śmieci. W większości to odpady płynne ukrywane w beczkach.

Nielegalne odpady problemem Mazowsza (autor: WIOŚ)

- Największe to Ryczołek w gminie Kałuszyn, Stefanowo w gminie Lesznowola i Postoliska w gminie Tłuszcz – mówi rzecznik WIOŚ Artur Brandysiewicz. - W każdym z tych miejsc zmagazynowane są tysiące metrów sześciennych odpadów. Proszę sobie wyobrazić w ten sposób. Jeden wagon kolejowy to jest około stu metrów sześciennych. W takim Ryczołku, Stefanowie czy Postoliskach wjechały 2 czy 3 takie pociągi. To jest taka skala na terenie Mazowsza - dodaje.

Na wysypiskach w ubiegłym roku lądowały przede wszystkim odpady płynne magazynowane w pojemnikach typu mauzer lub w 200-litrowych beczkach.

- Odpady zawierały substancje niebezpieczne typu farb i lakierów, rozpuszczalniki, ciekłe kleje, kwasy, substancje ropopochodne, również z zawartością metali ciężkich - podkreśla.

W ubiegłym roku sprawę 14 nielegalnych wysypisk zgłoszono do prokuratury. W roku 2021 odkryto 34 nielegalne składowiska, a w obecnym od początku roku już 3 – głównie budowlanka i odpady komunalne.

