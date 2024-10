Nowe rezerwaty na Mazowszu. Do dziś można składać uwagi do RDOŚ Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.10.2024 10:26 Na Mazowszu ma powstać 19 nowych rezerwatów przyrody, a kilka kolejnych ma zostać powiększonych. Dziś ostatni dzień w którym można złożyć uwagi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rezerwaty to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce.

Ostatni dzień składania uwag do nowych rezerwatów (autor: Pixabay)

19 nowych rezerwatów przyrody ma powstać w województwie mazowieckim. Dodatkowo 7 istniejących ma zostać powiększona. To w ramach inicjatywy "100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych.

- Uwagi do planowanych rezerwatów można składać tylko do dzisiaj - mówi rzeczniczka RDOŚ w Warszawie, Agata Antonowicz. - Każdy zainteresowany może złożyć uwagi i wnioski do planowanych rezerwatów. Uwagi te można składać do 26 października, a sposób, w jaki należy to zrobić, został dokładnie przedstawiony na nasze stronie internetowej - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Spośród kilkudziesięciu planowanych do utworzenia lub powiększenia rezerwatów - pięć znajduje się na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

- Największy z nich, tzw. "Czerwony Most" ma mieć powierzchnię ponad 170 hektarów - informuje Antonowicz. - O jego walorach przyrodniczych stanowi przede wszystkim obecność torfowisk przejściowych. Torfowiska są także planowanym celem ochrony dla torfowisko lipowe pole, a pozostałe dwa rezerwaty to Szabasówka, która ma ochronić obszar Doliny Rzecznej i planowany rezerwat Grądy, najmniejszy z planowanych - dodaje.

Rezerwaty Przyrody obok Parków Narodowych są w Polsce najwyższą formą ochrony przyrody. na terenach tych obowiązuje szereg zakazów.

- Co ciekawe, wśród głównych jest zakaz poruszania się - zaznacza rzeczniczka RDOŚ. - Jeżeli dany rezerwat przyrody nie został udostępniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, nie wolno na jego teren wchodzić. Czyli jeżeli zobaczymy czerwoną tabliczkę z nazwą rezerwatu, powinniśmy się zatrzymać każdorazowo i sprawdzić, czy ten rezerwat przyrody został udostępniony, czy na jego terenie zostały wyznaczone szlaki piesze bądź rowerowe na przykład, czy możemy w ogóle na jego teren wejść - wylicza.

To, czy można do rezerwatu można wchodzić czy nie, można sprawdzić na stronie RDOŚ. Pomocna jest też aplikacja.

- Najprostszą metodą jest zainstalowanie aplikacji mobilnej, która nazywa się Mazowieckie Rezerwaty Przyrody. I w tej aplikacji znajdziemy wiele informacji, nie tylko to, czy dany rezerwat został udostępniony, w jakiej formie, w którędy przebiegają szlaki, po których możemy się poruszać, ale także informacje o tym, jakie zwierzęta i rośliny występują w danym rezerwacie - informuje Antonowicz.

Województwo mazowieckie pod względem rezerwatów przyrody jest rekordzistą w kraju. Mamy ich aż 190.

