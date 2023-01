Mazowsze z czystszym powietrzem. Ekspert o przyczynach: mamy bezprecedensowo ciepłą zimę Cyryl Skiba 27.01.2023 07:17 Poprawa jakości powietrza na Mazowszu jest znacząca - mówi Piotr Siergiej. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że złożyło się na to kilka czynników. Podstawowy, to naprawdę łagodna zima. Jest nieporównywalnie lepiej niż w minionych latach.

Mazowsze z czystszym powietrzem (autor: Rafał Gnasiuk/Wikimedia Commons)

- Trochę wymieniamy tych kopciuchów, z naciskiem na „trochę”, ale z drugiej strony mamy po prostu bezprecedensowo ciepłą zimę. Wystarczy przypomnieć 1 stycznia, Warszawa, ponad 19 stopni Celsjusza. Temperatury są dosyć wysokie, powyżej zera albo oscylujące wokół zera, więc nie jest to zima, w czasie której spalamy dużo węgla czy drewna - tłumaczy Piotr Siergiej.

Kolejnym czynnikiem jest działająca już mazowiecka uchwała antysmogowa. W Warszawie do wymiany pozostało jeszcze około 5,5 tysięcy kopciuchów.

- Uchwała już obowiązuje. Od 1 stycznia tego roku kopciuchy są w województwie mazowieckim kotłami zakazanymi. Za ich funkcjonowanie można dostać mandat. To sprawia, że wymiana kotłów na Mazowszu jest dosyć stabilna - wyjaśnia ekspert.



W ciągu ostatnich 5 lat liczba przestarzałych kotłów w stolicy zmniejszyła się o około 10 tysięcy – informuje stołeczny ratusz. Osoby, które nadał używają kopciucha i nie podjęły żadnych kroków, by go wymienić, mogą otrzymać mandat karny w wysokości od 500 do nawet 5 tys. złotych.

Czytaj też: Mazowiecka Uchwała Antysmogowa nieważna? Zajmie się nią WSA. „Zarzuty niezasadne”