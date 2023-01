Mazowiecka Uchwała Antysmogowa nieważna? Zajmie się nią WSA. „Zarzuty niezasadne” Adrian Pieczka 16.01.2023 16:24 Mazowiecka Uchwała Antysmogowa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po 5 latach od wejścia jej w życie, Prokuratura Krajowa chce stwierdzenia jej nieważności. Kwestionuje sposób uchwalenia i zarzuca nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje. Z zarzutami nie zgadza się Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa nieważna? Zajmie się nią WSA (autor: RDC)

- Postawione zarzuty są absolutnie niezasadne - mówił Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. - Po pierwsze dlatego, że konsultacje uchwały antysmogowej zostały przeprowadzone, a to jest główny zarzut postawiony przez prokuratora. Dowodem na to są oczywiście dokumenty w sprawie - wyjaśnił.





- Konsultacje trwały od 20 lipca do 18 sierpnia - poinformował Podgórski. - Dłużej niż zakłada termin wskazany w ustawie, ponieważ ten termin jest przynajmniej 21 dniowy - wskazał.

"Zrobiliśmy więcej, niż wymagały przepisy"

- Spełniliśmy wszystkie wymogi konsultacji - ocenił Podgórski. - Odpowiedni termin, odpowiednia informacja dla społeczeństwa, wskazanie, w jaki sposób składa się te konsultacje, co się robi z uwagami, jak się je publikuje i jak się do tych uwag ustosunkowujemy. To wszystko oczywiście się zadziało - dodał.





- Przeprowadziliśmy nawet szeroką kampanię informacyjną - powiedział Podgórski. - Na temat trwających konsultacji, które nie są uregulowane w prawie. Zrobiliśmy dużo więcej, niż wymagały tego przepisy. Kampania była prowadzona zarówno w rozgłośniach radiowych, pojawiły się dodatkowe ogłoszenia w prasie - regionalnej i lokalnej, a oprócz tego organizowaliśmy spotkania konsultacyjne i to jak najbliżej mieszkańców się da - zaznaczył.





O wprowadzenie uchwały antysmogowej na Mazowszu zabiegali sami mieszkańcy. Za pośrednictwem organizacji społecznych w 2017 r. złożono apel o wprowadzenie uchwały podpisany przez ponad 13 tys. osób. Ostatecznie, po konsultacjach społecznych, uchwała antysmogowa została przyjęta w 2017 r. jednomyślnie głosami radnych KO, PSL i PiS. Nie miał do niej zastrzeżeń również wojewoda mazowiecki, który pełni funkcję kontrolną i ma narzędzia potrzebne do unieważnienia uchwał sejmikowych. W kwietniu 2022 r. sejmik znowelizował uchwałę antysmogową.

Co zakłada uchwała antysmogowa?

Uchwała jest działaniem prewencyjnym podejmowanym w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu urządzeń grzewczych na zdrowie i środowisko. Dlatego uchwała zakazuje spalania najgorszych paliw: mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego i mokrej biomasy, a jednocześnie nakazuje wymianę tzw. kopciuchów. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz ich używania. Zgodnie z zaostrzonymi w kwietniu 2022 r. przepisami największe zmiany będą dotyczyć Warszawy, gdzie 1 października 2023 r. ma zostać wprowadzony zakaz spalania węgla. Takie regulacje obejmą też powiaty podwarszawskie, z tym że od 1 stycznia 2028 r. Wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu.

Na Mazowszu mamy dalej ponad 600 tysięcy "kopciuchów" do wymiany.

