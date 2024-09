Kryzysowe posiedzenie Zarządu Województw RP. Mazowsze solidarne z powodzianami Adam Abramiuk 16.09.2024 18:39 Dziś odbyło się kryzysowe posiedzenie Zarządu Województw RP, podczas którego została omówiona sytuacja powodziowa. Regiony zadeklarowały pełne wsparcie i współpracę. W pomoc dla powodzian włączają się też poszczególne miasta Mazowsza.

Pomoc dla powodzian (autor: PAP/Wojtek Jargiło)

Mazowsze deklaruje pełne wsparcie dla terenów ogarniętych powodzią. Dziś odbyło się kryzysowe posiedzenie Zarządu Województw RP, gdzie omówiono sytuację powodziową.

Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska podkreśla, że ważne jest, aby wsparcie było celowane.

— Na stronie samorządów województw znaleźć można także informacje o zweryfikowanych zbiórkach na pomoc dla powodzian, a także o tych artykułach, których zbiórka jest w tym momencie najbardziej potrzebna. W tym momencie jest to woda butelkowana, żywność z długim okresem przydatności, środki higieniczne i środki czystości — wymienia Milewska.

W pomoc dla powodzian włączają się też poszczególne miasta Mazowsza.

Zbiórki w Warszawie

Na Bielanach rzeczy można dostarczać do Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 (wejście C od strony ul. Jarzębskiego) w godz. 9–20 i do magazynu przy ul. Broniewskiego 89 (tuż za pętlą tramwajową Piaski) w godz. 16.15–19.15.

„Zbiórka potrwa do środy włącznie, a jej przedłużenie będzie zależne od sytuacji w regionie poszkodowanym powodziami. Zebrane rzeczy na bieżąco będą transportowane do zgłaszających zapotrzebowanie” - napisał na Facebooku burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk dodając, że zbiórka prowadzona jest we współpracy z wolontariuszami grupy Pomocne Bielany.

Burmistrz Bemowa Grzegorz Kuca przekazał, że na terenie dzielnicy rzeczy dla powodzian można przekazywać w trzech punktach.

W Urzędzie Dzielnicy Bemowo od godz. 8, ul. Powstańców Śląskich 70 (sala sesji); w OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40; (godz. 8-20) a także w Bemowskim Centrum Kultury, ul. Rozłogi 18. (godz. 8-20).

Białołęka zbiera również karmę dla zwierząt. Burmistrz Białołęki Anna Majchrzak poinformowała, że miejscami zbiórek będą Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, sala konferencyjna na 1. piętrze (pon. 8-18, wt.-pt. 8-16); Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, recepcja przy Basenie (godz. 7-21); Ośrodek Pomocy Społecznej Przystanek Porajów Białołęka, ul. Porajów 14, (pon-czw. 8.30-18.30, pt. 8.30-15.30), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marywilska 44c, (pon.-pt. 8-16) oraz Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Van Gogh 1 i ul. Głębocka 66, (pon. - pt. 9.30-20.30, sb-nd 10.30-20.30).

Na Mokotowie pomóc powodzianom przynosząc rzeczy można do Urzędu Dzielnicy Mokotów do sali przy ul. Rakowieckiej 33a (wejście od Rakowieckiej do bramy, domofon 101) w godz. pracy urzędu, OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a w godz. 8 - 20, Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32 w godz. 8 - 20, Służewskiego Domu Kultury, ul. Bacha 15 w godz. 8 - 20, Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, w godz. 8 - 20 i Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 w godz. 8 - 20.

Burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski przekazał w mediach społecznościowych, że dary dla powodzian można zostawiać w Urzędzie Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a od godziny 8 rano.

Na Pradze-Południe, jak przekazał burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski, w poniedziałek od godziny od 8 do 16 przez cały tydzień zbiórka będzie prowadzona w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy Grochowskiej 274 ( lokal za xero były punkt PZU).

Zbiórka prowadzona będzie również 21 września (sobota) na Senioraliach w Parku Polińskiego od 14 do 18(namiot Urzędu Dzielnicy Praga-Południe) oraz 22 września (niedziela) na Pikniku Rodzinnym w Parku Polińskiego (namiot Urzędu Dzielnicy Praga-Południe).

W Rembertowie zbiórka prowadzona będzie w poniedziałek od godz. 7 do 18 i od wtorku do piątku w godz. 8 - 16 w holu głównym na parterze Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Chruściela 28.

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens zachęcając do pomocy powodzianom, napisał w mediach społecznościowych, że „naturalnym odruchem jest solidarność i pomoc w trudnych chwilach”.

Dary można przynosić do Urzędu Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43.

Burmistrz Targówka Krzysztof Miszewski poinformował, że od poniedziałku rusza zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Rzeczy można przynieść od rana do Urzędu Dzielnicy Targówek przy ulicy Kondratowicza 20. "A już po godzinie 14 (w poniedziałek - PAP) rusza pierwsze transporty" - powiedział burmistrz w nagraniu na Fb.

W Ursusie dary można zostawiać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w okienku "Informacja" w Urzędzie Dzielnicy Ursus (pl. Czerwca 1976 r. 1).

Na Ursynowie zbiórka będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) w holu na parterze.

Mieszkańcy dzielnicy Wawer mogą przynosić dary od godziny 8 do Wawerskiego Centrum Kultury (ul. Żegańska 1a), a także do OSIR Wawer (V Poprzeczna 22) i na pływalnię w Aninie.

„Przyjmowane będą: woda w butelkach, środki czystości, sucha żywność, latarki, baterie i powerbanki” - poinformowała dzielnica.

Burmistrz Wesołej Marian Mahor przekazał, że w poniedziałek od godziny 8 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła ( ul. 1 Praskiego Pułku 33) od poniedziałku rusza zbiórka potrzebnych rzeczy dla powodzian. W holu głównym będzie wystawiony kosz na dary.

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski przekazał, że zbiórka dla powodzian będzie prowadzona w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka 2 (poniedziałek 8-18 i wtorek-piątek 8-16).

We Włochach, jak poinformował burmistrz dzielnicy Jarosław Karcz, zbiórka prowadzona będzie w godz. 8-18 w Urzędzie Dzielnicy Włochy (al. Krakowska 257).

Burmistrz Woli zwrócił się z gorącą prośbą do mieszkańców o pomoc powodzianom.

Punkt zbiórki na Woli będzie czynny: 8-18 od poniedziałku do piątku. Wejście do Urzędu Dzielnicy Wola od ul. Żelaznej.

Zbiórka w Radomiu

W Radomiu rozpoczęła się zbiórka darów dla mieszkańców obszarów dotkniętych powodzią - poinformował w poniedziałek prezydent miasta Radosław Witkowski.

Mieszkańcy mogą przynosić dary do Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów.

Na liście artykułów pierwszej potrzeby znajduje się: woda butelkowana, środki czystości, sucha żywność, latarki, baterie, naładowane powerbanki, osuszacze, agregaty prądotwórcze, narzędzia do porządkowania (łopaty, rączki, grabie, szczotki).

Zbiórka w Płocku

W zbiórkę włącza się również Płocka. Tam artykuły pierwszej potrzeby można przynosić do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w godz. 10-18.

Zbiórka w Siedlcach

Także w Siedlcach rozpoczęła się zbiórka darów. Produkty będzie można przynosić do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Prusa od godz. 9 do 19 do końca tygodnia.

Ze zbiórką niezbędnych rzeczy z samego rana ruszyła także siedlecka Caritas. Dary, szczególnie butelkowaną wodę, można przywozić do siedziby organizacji przy ul. Budowlanej.

Caritas Polska

Zbiórkę pieniędzy dla powodzian prowadzi Caritas Polska. Wpłat można dokonywać na stronie caritas.pl, poprzez BLIK na numer 668 070 000 tytułem POWODZ lub przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POWODZ.

Caritas zbiera też przedmioty, ale jedynie w ilościach hurtowych od firm. „W tym momencie nie prowadzimy zbiórek rzeczowych od osób indywidualnych” - poinformowano.

Caritas informuje, że potrzebne są: osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności. Pomoc rzeczowa od firm może być zgłaszana na adres powodz@caritas.org.pl

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż uruchomił specjalną zbiórkę, której celem jest wsparcie mieszkańców zalanych terenów poprzez dostarczanie żywności, wody pitnej, środków higienicznych oraz osuszaczy do budynków.

Wpłat można dokonywać online poprzez stronę www.pck.pl, bezpośrednio na nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, za pośrednictwem BLIKa (794 33 22 11) lub platformy Zrzutka.pl.

WUM na rzecz Szpitala Powiatowego w Nysie

Warszawski Uniwersytet Medyczny uruchomił zbiórkę finansową na rzecz Szpitala Powiatowego w Nysie, którego infrastruktura ucierpiała w wyniku powodzi. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pana Artura Kamińskiego dyrektora Szpitala Powiatowego w Nysie prof. Robertowi Gałązkowskiemu pełniącemu obowiązki rektora zniszczone zostały m.in.: komora hiperbaryczna, dwa aparaty do tomografii komputerowej.

Zebrane podczas zbiorki środki finansowe przekazane zostaną na wsparcie jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania szpitala.

Numery kont do wpłat:

Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bank Millennium S.A.

PLN 77 1160 2202 0000 0003 2540 7549

EUR 35 1160 2202 0000 0003 2540 8111

USD 45 1160 2202 0000 0003 2540 8513

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: WUM dla Szpitala Powiatowego w Nysie

Czytaj też: Stan klęski żywiołowej. Premier: mamy 1 mld zł na pomoc powodzianom