Ciało 64-latki znalezione na polu kukurydzy. Zatrzymano syna kobiety Joanna Tarkowska-Klinke 11.08.2024 17:46 W Starym Komuninie w gminie Raciąż znaleziono ciało 64-latki na polu kukurydzy. Kobieta posiadała obrażenie głowy. Została znaleziona przez członków swojej rodziny. — Zatrzymany został 38-letni mężczyzna, jej syn. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło na terenie sąsiedniego powiatu, a dokładnie na terenie gminy Strzegowo — informuje Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Na Mazowszu znaleziono ciało kobiety w polu kukurydzy (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku relacjonuje, ciało zostało odnalezione w Starym Komuninie w gminie Raciąż kilkaset metrów od zabudowań.

— Posiadała ona obrażenie głowy. Znaleźli ją członkowie rodziny. Wyjaśniamy w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci. Do sprawy zatrzymany został 38-letni mężczyzna i jej syn. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło na terenie sąsiedniego powiatu, a dokładnie na terenie gminy Strzegowo — informuje Drężek-Zmysłowska.

Z uwagi na dobro postępowania policja nie podaje w tej chwili żadnych innych szczegółów.

