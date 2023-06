Nagłe zgony kotów na Mazowszu. Apel naukowców do właścicieli czworonogów Iwona Rodziewicz-Ornoch 21.06.2023 16:48 Nagłe zgony kotów na Mazowszu – weterynarze zawiadamiają Państwowy Instytut Badawczy w Puławach o tajemniczych zachorowaniach czworonogów. Sygnały otrzymujemy od poniedziałkowego popołudnia – mówi prof. Katarzyna Domańska-Blicharz. Naukowcy proszą jednocześnie właścicieli czworonogów, by nie panikowali i zachowali spokój.

Padłe koty na Mazowszu (autor: Pexels)

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonów kotów na Mazowszu i w innych miejscach Polski.

– Tak naprawdę to mieliśmy trzy telefony z lecznic z kilku miast w Polsce, dość oddalonych od siebie. W jednym przypadku to były dwa koty, w drugim jeden, w trzecim trzy. To były koty padłe lub w stanie agonalnym z objawami ze strony układów neurologicznego i oddechowego – informuje prof. Katarzyna Domańska-Blicharz.

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nie otrzymał z lecznic żadnych próbek, a to jest kluczowa kwestia w takim przypadku, aby ustalić przyczynę zgonów zwierząt.

Eksperci apelują do weterynarzy, aby w przypadku kolejnych podobnych przypadków koniecznie kontaktowali się z instytutem w Puławach.

Profesor Domańska-Blicharz apeluje do właścicieli kotów, by nie panikowali i zachowali spokój.

– Muszę wyraźnie zaznaczyć, że te niepokojące informację mają charakter wyłącznie medialny. Nie ma masowych padnięć kotów czy ich pomoru, bo już i takie opinie słyszałam. Wiem o kilku przypadkach i to nie jest nic nadzwyczajnego – dodaje.

W sprawie nagłych zgonów kotów komunikat wydał Główny Inspektorat Weterynarii. Wynika z niego, że nie ma żadnych dowodów, na to, by twierdzić, iż koty padły z powodu zakażenia wirusem grypy ptaków.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt dotychczas na świecie potwierdzono jedynie dwa przypadki zakażenia kotów domowych wirusami grypy ptaków.

Czytaj też: „To gnije”. Mieszkańcy Ochoty muszą wybierać glony z Parku Szczęśliwickiego