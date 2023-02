Kilkaset wozów strażackich dla OSP. Premier w Otwocku: To rekordowa liczba

Tylko w tym roku zostanie przekazana rekordowa liczba – co najmniej 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych – powiedział we wtorek w Otwocku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nasi strażacy na całym świecie wzbudzają podziw za swoją odwagę, profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy.